Nachrichten-Ticker

18:43 Notstand in Krankenhaus: Patienten auf Fußboden behandelt

Neapel - Statt auf Liegen sind zwei Patienten nahe Neapel in einem Krankenhaus auf dem nackten Fußboden behandelt worden. Drei Verantwortliche des Krankenhauses in der Kleinstadt Nola sowie drei Ärzte seien entlassen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Für die Notfallpatienten waren den Berichten zufolge weder Betten noch Tragen frei. Der inzwischen suspendierte Direktor des Krankenhauses, Andreo De Stefano, verteidigte die Entscheidung der Mitarbeiter: Es sei besser gewesen, die Patienten auf dem Boden zu behandeln als gar keine Hilfe zu leisten.

18:16 Trauer um Roman Herzog: "Unbequem im positiven Sinne"

Berlin - Mahner, Antreiber und Mutmacher: Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigte das Präsidialamt in Berlin. Die Spitzen des Staates und Politiker aus Regierung und Opposition würdigten ihn als unermüdlichen Werber für Reformen und als manchmal unbequemen Geist. Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Zuvor war der im bayerischen Landshut geborene Jurist und CDU-Politiker Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe.

18:05 Bundesregierung geht schärfer gegen Gefährder vor

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas haben als Konsequenz aus dem Anschlag in Berlin eine Reihe von Gesetzesverschärfungen vereinbart. Danach sollen mögliche ausländische Terroristen leichter in Abschiebehaft genommen werden können, wie die beiden Minister nach einem Gespräch in Berlin mitteilten. Im Bundesgesetz ermöglicht werden sollen auch elektronische Fußfesseln für sogenannte Gefährder. Damit dies nicht ins Leere laufe, müssten aber auch Landesregelungen geändert werden. Geplant sind außerdem auch verschärfte Wohnsitzauflagen für Asylbewerber, die falsche Angaben zu ihrer Identität machen.

17:16 "Präsident der Playlisten": Spotify macht Obama Jobangebot

Stockholm - Noch-US-Präsident Barack Obama soll kürzlich gewitzelt haben, dass er nach seinem Job im Weißen Haus auf eine Anstellung bei Spotify hoffe. Nun sucht der schwedische Musikstreaming-Dienst per Online-Anzeige nach einem "Präsidenten der Playlisten" - mit einem wie zufällig genau auf Obama zugeschnittenen Profil. Spotify-Geschäftsführer Daniel Ek machte den Politiker schon einmal per Twitter darauf aufmerksam. Die Anforderungen: Bewerber müssen unter anderem mindestens acht Jahre eine hoch angesehene Nation geleitet haben und Träger des Friedensnobelpreises sein.

17:13 Gauck ordnet Staatsakt für Roman Herzog an

Berlin - Bundespräsident Joachim Gauck hat einen Staatsakt für seinen gestorbenen Amtsvorgänger Roman Herzog angeordnet. Der Zeitpunkt und der Ort der offiziellen Trauerfeier stehen noch nicht fest. Herzog, der von 1994 bis 1999 Bundespräsident war, war am Morgen in einem Krankenhaus in Baden-Württemberg im Alter von 82 Jahren gestorben. Zuletzt hatte die Bundesrepublik im September 2016 mit einem Staatsakt von Altbundespräsident Walter Scheel Abschied genommen.