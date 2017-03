17:05 Eisbärenbaby Fritz schwer erkrankt - Tierpark "sehr besorgt"

Berlin - Das gut vier Monate alte Eisbärenbaby Fritz aus dem Tierpark Berlin ist schwer krank. "Fritz hat eine massive Leberentzündung, das deutet auf eine ernsthafte Krankheit hin", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. "Wir sind alle sehr besorgt." Pfleger hatten den kleinen Polarbären am Morgen teilnahmslos im Stall bei seiner Mutter Tonja gefunden. Stundenlange Untersuchungen brachten zunächst keinen konkreten Befund. Gegen die schlechten Leberwerte bekam der Bär ein spezielles Antibiotikum und Schmerzmittel.

17:01 EU baut militärische Kommandozentrale auf

Brüssel - Die EU-Staaten bauen eine gemeinsame militärische Kommandozentrale für Auslandseinsätze auf. Die neue Planungs- und Führungseinheit soll nach Beschlüssen der Außen- und Verteidigungsminister bereits in einigen Monaten die Missionen zur Ausbildung von Streitkräften in Mali, Somalia und Zentralafrika gesteuert werden. Mittelfristig ist angedacht, auch andere Arten von Einsätzen über das neue Hauptquartier zentral zu koordinieren. Damit werde die Sicherheits- und Verteidigungsunion konkret, kommentierte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

16:48 Gewerkschafter auf Staatskosten - Jäger unter Beschuss

Düsseldorf - Die staatliche Mitfinanzierung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt hat NRW-Innenminister Ralf Jäger erneut in Erklärungsnot gebracht. Nach einer Anzeige aus Reihen der Linkspartei prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie gegen Jäger Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue aufnimmt. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt war jahrelang sowohl vom Land NRW als auch von seiner Gewerkschaft bezahlt worden, arbeitete aber längst nicht mehr als Polizist. Jäger kündigte an, selbst dienstrechtliche Ermittlungen einzuleiten.

16:45 PSA will Opel auf Profit trimmen - harte Sanierung erwartet

Paris - Der französische Autokonzern PSA will nach dem vereinbarten Kauf von Opel einen tiefgreifenden Sanierungskurs bei dem verlustreichen deutschen Hersteller durchziehen. Ein Drei-Jahres-Plan solle Opel bis 2020 wieder profitabel machen, sagte PSA-Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon in Paris. Die Franzosen verständigten sich mit der Opel-Mutter General Motors auf einen Kaufpreis von 1,3 Milliarden Euro, die Übernahme soll bis zum Ende dieses Jahres unter Dach und Fach sein. Kurzfristig gibt es noch Jobgarantien für Opel - aber die spätere Zukunft ist ungewiss.

16:14 Kreise: Neues US-Einreiseverbot betrifft sechs Länder

Washington - Die US-Regierung will ein neues vorübergehendes Einreiseverbot für Menschen aus sechs überwiegend islamisch geprägten Ländern verhängen. Das verlautete aus Kreisen der Regierung. Betroffen sind demnach Staatsbürger aus Syrien, Jemen, Libyen, Somalia, dem Iran und Sudan. Das neue Dekret soll erst nach einer Übergangszeit am 16. März in Kraft treten. Es wird erwartet, dass Präsident Donald Trump es noch heute unterzeichnet. Es ist die überarbeitete Version des Einreisestopps, den Trump im Januar verhängt hatte. Von dieser ersten Anordnung waren auch Menschen aus dem Irak betroffen.