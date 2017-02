Lörrach

Cineplex I : „Wendy“, Sa. 11.30, 13.45 Uhr (FSK 0); „Plötzlich Papa!“, Sa. 15.45 Uhr (FSK 0); „Mein Blind Date mit dem Leben“, Sa. 18 Uhr (FSK 0); „Split“, Sa. 22.40, So. 20.30 Uhr (FSK 16); „Fifty Shades of Grey 2“, Sa. 20.15 Uhr (FSK 16); „Vaiana“ (3D), So. 11.30 Uhr (FSK 0); „Timm Thaler“, So. 14 Uhr (FSK 0); Disney Newsies: „Das Broadway Musical“, So. 17 Uhr

Cineplex II : „Vaiana“, 13.45 Uhr; „Mein Blind Date mit dem Leben“, 16 Uhr; „T2 - Trainspotting“, 18.20, 20.45, Sa. auch 23.10 Uhr (FSK 16); „Ritter Rost 2“, So. 11.30 Uhr (FSK 0)

Cineplex III : „Lego Batman Movie“ (3D-DBox), 13.45, 15.50, So. auch 11.30 Uhr (FSK 6); „John Wick 2“, 18, 20.30, Sa. auch 23 Uhr (FSK 18)

Cineplex IV : „Fifty Shades of Grey 2“, 20.15, Sa. auch 14.15, 17.30, So. auch 13.45 Uhr; „Why Him?“, Sa. 22.45 Uhr (FSK 12); „Wendy“, So. 16.10 Uhr; „Rings“, So. 18 Uhr (FSK 16)

Cineplex V : „Fifty Shades of Grey 2“, Sa. 23, So. 17.15, 20 Uhr; Live-Filmvorträge: „Bhutan 26° 28° N“, Sa. 17 Uhr, „Island 63° 66° N“, Sa. 20, So. 11 Uhr; Preview: „Bibi & Tina 4: Tohuwabohu total“, So. 14.45 Uhr (FSK 0)

Union I : „Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste“, 17.15 Uhr (FSK 6); „Elle“, Sa. 17.15, 19.45, So. 19.30 Uhr (FSK 16)

Union II : „La La Land“, 19.30 Uhr (FSK 0); „Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste“, Sa. 15 Uhr (FSK 6); „From Business to Being“, Sa. 17.30 Uhr (FSK 0); Exhibition on Screen: „Ich, Claude Monet“, So. 15 Uhr (FSK 0); Programmkino: „Frank Zappa - Eat that Question“, 17.30 Uhr (FSK 0)

Free Cinema: „Sparrows“ (tOmU), 20 Uhr (FSK 0)

Weil am Rhein

Kinopalast Rheincenter I: „Vaiana“, (3D): 13 Uhr, (2D): Sa. 15.30 Uhr (FSK 0); „Plötzlich Papa!“, 18 Uhr (FSK 0); „John Wick 2“, 20.30, Sa. auch 23 Uhr (FSK 18); Vorpremiere: „Bibi & Tina 4: Tohuwabohu total“, So. 15.30 Uhr

Kinopalast Rheincenter II: „Lego Batman Movie“, (2D): 13 Uhr, (3D): 15.15 Uhr (FSK 6); „Fifty Shades of Grey 2“, 17.30, 20, Sa. auch 22.30 Uhr (FSK 16)

Kinopalast Rheincenter III: „Recep Ivedik 5“ (tOmU), 13.15, 15.45, 18.15, 20.45, Sa. auch 23.15 Uhr (FSK 6)

Kinopalast Rheincenter IV: „Ballerina“, 13 Uhr (FSK 0); „Fifty Shades of Grey 2“, 15, 20.15 Uhr; „John Wick 2“, 17.30 Uhr; „Split“, Sa. 22.45 Uhr (FSK 16)

Kinopalast Rheincenter V: „Timm Thaler“, 13.30 Uhr (FSK 0); „Lego Batman Movie“, 18 Uhr; „Rings“, 20.15, Sa. auch 22.30 Uhr (FSK 16); „Sing“ (3D), Sa. 15.45 Uhr (FSK 0); „Wendy“, So. 13.30 Uhr (FSK 0); „Vaiana“ (3D), So. 15.30 Uhr

Rheinfelden

Rheinflimmern I: „Ritter Rost 2“, 13 Uhr (FSK 0); „Fifty Shades of Grey 2“, 17.30, 20.15, Sa. auch 22.45 Uhr (FSK 16); „Sing“, Sa. 15 Uhr (FSK 0); „Bibi & Tina 4: Tohuwabohu total“, So. 15 Uhr

Rheinflimmern II: „Lego Batman Movie“, 13, 15.30 Uhr (FSK 6); „Split“, 17.45, Sa. auch 23 Uhr (FSK 16); „La La Land“, 20.15 Uhr (FSK 0)

Rheinflimmern III: „Timm Thaler“, 13 Uhr (FSK 0); „Fifty Shades of Grey 2“, 15.15 Uhr; „Lego Batman Movie“ (3D), 17.45 Uhr; „John Wick 2“, 20, Sa. auch 22.45 Uhr (FSK 18)

Kandern

Kommunales Kino: „Plötzlich Papa!“, 20.15 Uhr (FSK 0); „Ritter Rost 2“, So. 15 Uhr (FSK 0)

MÜllheim

Central Theater: „Wendy“, Sa. 15, So. 16.30 Uhr (FSK 0); „La La Land“, 19.30, Sa. auch 17 Uhr (FSK 0)

Neuenburg

Kino im Stadthaus: „Bob, der Streuner“, 19.30 Uhr (FSK 12); „Vaiana“, So. 15 Uhr (FSK 0)

Schopfheim

Scala: „Fifty Shades of Grey 2“, 17.30, 20.15 Uhr (FSK 16)