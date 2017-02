Nachrichten-Ticker

18:21 Elf Festnahmen bei Anti-Terror-Razzia in Brüssel

Brüssel - Bei einer Anti-Terror-Razzia in Brüssel sind elf Personen vorläufig festgenommen worden. Die Polizeiaktion in der Nacht zu heute stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu möglicherweise zurückgekehrten Syrienkämpfern, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Zu den Terroranschlägen von Paris im November 2015 und von Brüssel im März 2016 bestehe kein Zusammenhang. Waffen oder Sprengsätze wurden nicht gefunden. Die Durchsuchungen fanden an mehreren Orten im Großraum Brüssel statt.

18:20 Dax kommt erneut nicht in die Gänge

Frankfurt/Main - Der Dax ist abermals nicht in Schwung gekommen. Er pendelte wie schon tags zuvor in einer engen Spanne um seinen Vortagesschluss und verlor zum Schluss 0,05 Prozent auf 11 543,38 Punkte. Der Kurs des Euro berappelte sich etwas und lag zuletzt bei 1,0702 US-Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0665 Dollar festgesetzt.

18:17 BER: Bis zu sechs weitere Monate Verzug

Berlin - Die neuen Technikprobleme im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens bringen das Projekt weitere vier bis sechs Monate in Verzug. Das sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller als Aufsichtsratschef im Berliner Abgeordnetenhaus. "Es gibt eine Kette von Ärgernissen", sagte der SPD-Politiker. Dennoch befinde sich das Vorhaben in der "Schlussphase". Ein neuer Eröffnungstermin wurde aber nicht genannt. Rund 1000 Türen im Terminal lassen sich nicht ordnungsgemäß elektronisch steuern, zudem muss ein Teil der Wasserrohre für die Sprinkleranlage ausgetauscht werden.

17:30 Schuldspruch setzt Oppositionellen Nawalny unter Druck

Kirow - Dem russischen Oppositionellen Alexej Nawalny droht durch einen Schuldspruch in einem umstrittenen Strafprozess eine Kandidaten-Sperre bei der Präsidentenwahl 2018. Ein Gericht in der Stadt Kirow nordöstlich von Moskau verurteilte Nawalny zu fünf Jahren Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe und bestätigte ein erstes Urteil von 2013. Er soll einer staatlichen Firma Bauholz im großen Stil gestohlen haben. "Wir akzeptieren das Urteil nicht", sagte der bekannte Gegner von Kremlchef Wladimir Putin. Der 40-Jährige kündigte Berufung an.

17:09 Mann auf U-Bahn-Treppe in Berlin angerempelt

Berlin - Auf einer Flucht haben zwei Unbekannte nach Angaben der Polizei einen unbeteiligten Passanten auf einer Treppe in einem Berliner U-Bahnhof umgerempelt. Der 62-Jährige stürzte am Abend an der Station Boddinstraße mehrere Stufen hinab und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatten die Ermittler unter Berufung auf Zeugenaussagen berichtet, der 62-Jährige sei die Stufen hinabgeschubst worden. Anschließend habe sich aber in Videoaufnahmen gezeigt, dass der 62-Jährige "vielmehr unbeabsichtigt" umgerempelt worden sei.