Nachrichten-Ticker

15:18 Erst Wind, dann weiße Gipfel: Mehr Kälte nach den Feiertagen

Offenbach - Auf die Weihnachtstage folgen stürmisches Wetter und die ersten Schneeflocken im Osten Deutschlands. Tief "Barbara" überquert mit einer Kaltfront und kräftigen Böen das Land, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Vor allem in höheren Lagen werde es stürmisch. Für Schleswig-Holstein und Hamburg gab der DWD eine Sturmwarnung, für Teile Mecklenburg-Vorpommerns eine Unwetterwarnung heraus. In der Nacht werden orkanartige Böen und hohe Windgeschwindigkeiten erwartet. Ab morgen macht sich Hoch "Yörn" breit und sorgt für etwas ruhigeres, aber auch kühleres Wetter.

15:08 Orden für polnischen Lkw-Fahrer? Viele unterstützen Petition

Berlin - Die Online-Petition, die das Bundesverdienstkreuz für den beim Berliner Anschlag getöteten polnischen Lkw-Fahrer fordert, erfährt weiter großen Zulauf. Auf der Plattform Change.org gab es bis Montagnachmittag mehr als 33 000 Unterstützer für das Anliegen. Der Pole soll nach Erkenntnissen der Polizei noch kurz vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit dem Attentäter im Führerhaus gekämpft haben, bis dieser ihn erschoss. So habe er möglicherweise Schlimmeres verhindert. Bei dem Anschlag wurden vor einer Woche 12 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt.

14:24 Nach Fake-Artikel: Pakistan droht Israel mit Atomschlag

Islamabad - Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif ist auf einen gefälschten Medienartikel hereingefallen und hat Israel daraufhin mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. In dem online veröffentlichten, gefälschten Dokument wurde der frühere israelische Verteidigungsminister Mosche Jaalon mit der Aussage zitiert, Israel werde Pakistan "nuklear zerstören", sollte das Land "unter dem Vorwand, den IS zu bekämpfen", Truppen nach Syrien schicken. Der pakistanische Verteidigungsminister erwiderte - wohl ohne Prüfung der Quelle, Israel vergesse, dass Pakistan auch eine Nuklearmacht sei.

14:00 Tunesien: Abschiebung Amris kurz vor Anschlag akzeptiert

Tunis - Das tunesische Außenministerium hat die Abschiebung des mutmaßlichen Attentäters von Berlin eigenen Angaben zufolge zwei Tage vor der Tat akzeptiert gehabt. Am Samstag vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hätten die tunesischen Behörden ihr Einverständnis für die Abschiebung Anis Amris in sein Heimatland gegeben, sagte Sprecher Radhouane Ayara der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor sei seine Identität überprüft und bestätigt worden. Ein erster Abschiebungsversuch sei an einer falschen Identität gescheitert.

13:49 Getötete Italienerin nach Anschlag in Berlin beigesetzt

Sulmona - Die bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin getötete Italienerin ist in ihrer Heimat beigesetzt worden. Zu der Beerdigung in Sulmona in den Abruzzen kamen auch Staatspräsident Sergio Mattarella und Innenminister Marco Minniti, wie italienische Medien berichteten. Die 31-Jährige sei "wie ein Engel mit offenen Flügeln gewesen: Sie, die das Leben mit so vielen Idealen und Werten liebte", zitierte die Nachrichtenagentur Ansa die Worte des Bischofs im Gottesdienst. Am Donnerstag war der Tod der Italienerin bestätigt worden.