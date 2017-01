Lörrach

Cineplex Metropolis I : „Ballerina“ (3D), Sa. 14, So. 11.45 Uhr; „The Great Wall“ (3D), 16 Uhr; „Plötzlich Papa!“, 18 Uhr; „Hacksaw Ridge“, 20.15 Uhr; „Split“, Sa. 23 Uhr; Preview: „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“, So. 14 Uhr

Cineplex Metropolis II : „Mein Blind Date mit dem Leben“, 14, 20.45, Sa. auch 23.10 Uhr; „Vaiana“, 16.15 Uhr; „Why Him?“, 18.30 Uhr; „Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische!“, So. 12 Uhr

Cineplex Metropolis III : „Monster Trucks“ (3D-DBox), 14.15, 18.45 Uhr; „Mein Blind Date mit dem Leben“, 16.45 Uhr; „Resident Evil: The Final Chapter“ (3D-DBox), 21, Sa. auch 23.15 Uhr; „Vaiana“ (3D-DBox), So. 11.45 Uhr

Cineplex Metropolis IV : „Ritter Rost 2“ (3D), 14, So. auch 11.30 Uhr; „Passengers“ (3D), 16 Uhr; „Verborgene Schönheit“, Sa. 18.15 Uhr; „Split“, Sa. 20.20, So. 18.15 Uhr; „Hacksaw Ridge“, Sa. 22.45 Uhr

Cineplex Metropolis V : „Wendy - Der Film“ (3D), 14, 15.50 Uhr; „Rogue One: A Star Wars Story“ (3D-DBox), 17.45 Uhr; „xXx - Die Rückkehr des Xander Cage“ (3D-DBox), 20.30, Sa. auch 22.45 Uhr; „Sing“ (3D), So. 11.30 Uhr

Union I : „La La Land“, 14.30, 17, 19.45 Uhr

Union II : „Bob, der Streuner“, 15, Sa. auch 17.15 Uhr; „Manchester by the Sea“, 19.30 Uhr; Programmkino: „Peter Handke - Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte...“, So. 17.30 Uhr

Free Cinema: „El Olivo“ (tOmU), 20 Uhr; So. 14 Uhr Kinderkino: „Pippi Langstrumpf“; Kaffee und Kuchen im Nellie

Weil am Rhein

Kinopalast Rheincenter I: „Sing“, 13 Uhr; „Monster Trucks“, (3D): 15.15 Uhr, (2D): Sa. 17.45 Uhr; „Resident Evil - The Final Chapter“ (3D), 20.15, Sa. auch 22.45 Uhr; „Mein Blind Date mit dem Leben“, So. 17.45 Uhr

Kinopalast Rheincenter II: „Wendy - Der Film“, 13 Uhr; „Ballerina“ (3D), 15 Uhr; „Verborgene Schönheit“, 17 Uhr; „The Great Wall“ (3D), 19 Uhr; „Split“, 21.10, Sa. auch 23.30 Uhr

Kinopalast Rheincenter III: „Ballerina“ (3D), 13.15 Uhr; „Vaiana“ (3D), 15.30 Uhr; „xXx - Return of Xander Cage“ (3D), 20.30, Sa. auch 18, 23 Uhr; „Monster Trucks“, So. 18 Uhr

Kinopalast Rheincenter IV: „Ritter Rost 2“, 13 Uhr; „Wendy - Der Film“, 15, 17 Uhr; „Mein Blind Date mit dem Leben“, 19 Uhr; „Why Him?“, Sa. 21.15 Uhr; „Calgi Cengi Ikimiz“, Sa. 23.30 Uhr

Kinopalast Rheincenter V: „Rogue One: A Star Wars Story“, 13.15 Uhr; „Split“, 18.20 Uhr; „Mein Blind Date mit dem Leben“, Sa. 16 Uhr; „Calgi Cengi Ikimiz“, Sa. 20.45 Uhr; „Why Him?“, Sa. 23.15 Uhr; Vorpremiere: „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“, So. 16 Uhr; „Plötzlich Papa!“, So. 20.45 Uhr

Rheinfelden

Rheinflimmern I: „Wendy - Der Film“, 13, 15.15 Uhr; „Passengers“ (3D), 17.30 Uhr; „Split“, 20, Sa. auch 22.30 Uhr

Rheinflimmern II: „Vaiana“, 13 Uhr; „Ritter Rost 2“, Sa. 15.30 Uhr; „Split“, 17.45 Uhr; „The Great Wall“, 20.15, Sa. auch 22.30 Uhr; „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“, So. 15.30 Uhr

Rheinflimmern III: „Sing“, 15.15, Sa. auch 13 Uhr; „Wendy - Der Film“, 17.45 Uhr; „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“ (3D), 20.15, Sa. auch 22.30 Uhr; „Ritter Rost 2“, So. 13 Uhr

Kandern

Kommunales Kino: „Love & Friendship“, 20.15 Uhr; „Vaiana“, Sa. 15 Uhr (E), So. 15 Uhr (D)

MÜllheim

Central Theater: „Vaiana“ (3D), Sa. 16.30, So. 15 Uhr; „Plötzlich Papa!“, 19.30, Sa. auch 17.15 Uhr; „Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische!“, Sa. 15 Uhr

Neuenburg

Kino im Stadthaus: „Die Insel der besonderen Kinder“, Sa. 19.30, So. 16.30 Uhr; „Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische!“, So. 15 Uhr; „Willkommen bei den Hartmanns“, So. 19.30 Uhr

Schopfheim

Scala: „Tini: Violettas Zukunft“, 18 Uhr; „Vier gegen die Bank“, 20.15 Uhr