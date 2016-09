Lörrach

Cineplex Metropolis I : „Antonio ihm schmeckts nicht“, So. 11.30 Uhr; „Elliot, der Drache (3D), 14.15, 16.15 Uhr; „Mother`s Day“ - Liebe ist kein Kinderspiel“, 18.15 Uhr; „Mike and Dave need Wedding Dates“, 20.30 Uhr; „Jason Bourne“, Sa. 22.30 Uhr

Cineplex Metropolis II : „Mullewapp - eine schöne Schweinerei“, So. 11.30 Uhr; „Ice Age - Kollisiion voraus!“, Sa. 14 Uhr; „Molly Monster“, So. 14 Uhr - Preview; „Mike and Dave need Wedding Dates“, 16, 18 Uhr; „Die Unfassbaren 2 - Now you see me“, 20.15 Uhr; “The Shallow - Gefhr aus der Tiefe“, Sa. 23 Uhr

Cineplex Metropolis III : „Pets“ (3D), 14, 16 Uhr, So. auch 11.45 Uhr; „Ben Hur“ (3D), 18, 20.30 Uhr, Sa. auch 23 Uhr

Cineplex Metropolis IV : „Zoomania“, So. 11.45 Uhr; „König Laurin“, 14.15, 16.30 Uhr; „The Shallow - Gefahr aus der Tiefe“, 19 Uhr; „The Mechanic Resurrection“, 20.50 Uhr, Sa. auch 23 Uhr

Cineplex Metropolis V : „Connie & Co“, 14.30 Uhr, So. auch 11.30 Uhr; „Jason Bourne“, 17.45 Uhr; „Suicid Squad“ (3D), 20.15 Uhr, Sa. auch 22.45 Uhr

Union I : “Frühstück bei Monsieur Henri“, Sa. 17.30 Uhr; Programmkino: „Bolshoi Babylon“, So. 17.30 Uhr; „Captain Fantastic“, 19.45 Uhr

Union II : „Mein ziemlich kleiner Freund“, 17.30, 20 Uhr

Weil am Rhein

Kinopalast Rheincenter I: „Ice Age - Kollision voraus!“, 13.15 Uhr; „Elliot, der Drache“ (3D), 15.30 Uhr; „Ben Hur“ (3D), 18, 20.30 Uhr; „Ben Hur“ (3D), Sa. 23 Uhr

Kinopalast Rheincenter II: „Elliot, der Drache“ (2D), 13 Uhr; „Mike & Dave Need Wedding Dates“, 15.30, 17.45, 20 Uhr, Sa. auch 22.30 Uhr

Kinopalast Rheincenter III: „Pets“ (3D), 13, 15.10 Uhr; „Suicid Squad“, 17.20, 20 Uhr, Sa. auch 22.45 Uhr

Kinopalast Rheincenter IV: „Conni & Co“, 13.30, 15.45 Uhr; „Mother`s Day - Liebe ist kein Kinderspiel“, 18, 20.30 Uhr, Sa. auch 22.45 Uhr

Kinopalast Rheincenter V: „TMNT2“ (2D), 13 Uhr; „Ben Hur“ (3D), 15.20 Uhr; „Elliot, der Drache“ (3D), 18 Uhr; „Jason Bourne“, 20.15 Uhr; „Lights Out“, Sa. 23 Uhr

Rheinfelden

Rheinflimmern I: „Ben Hur“ (3D), , 15, 17.30, 20.15 Uhr, Sa. auch 23 Uhr

Rheinflimmern II: „Conni & Co“, 15.15 Uhr; „Elliot, der Drache“, 17.45 Uhr; „Jason Bourne“, 20 Uhr, Sa. auch 22.30 Uhr

Rheinflimmern III: „Elliot, der Drache“, 15.30 Uhr; „Suicide Squade“ (3D), 17.45, 20.15 Uhr, Sa. auch 22.45 Uhr

kandern

Kommunales Kino: spielfrei

Müllheim

Central Theater: “Pets“ (3D), 16 Uhr; „Jason Bourne“, 20.15 Uhr

neuenburg

Kino im Stadthaus: “Lou Andreas-Salomé“, 20.15 Uhr; „Ice Age - Kollision voraus!“, So. 16 Uhr

Schopfheim

Scala: spielfrei

Basel

Capitol I: „Now You See Me 2“, 14, 17, 20 Uhr (E/d/f)

Capitol II: „Pets“, 14 Uhr; „Jason Bourne“, 17, 20 Uhr (E/d/f)

kult-kino-atelier I: „Rara“, 15, 21 Uhr (OV/d/f); „Sing Street“, 12.15 Uhr (E/d/f); „Toni Erdmann“, 17.30 Uhr

kult-kino-atelier II: „Captain Fantastic“, 13.45, 18.20, 20.45 Uhr (E/d/f); „The Idol“, 16.15 Uhr (OV/d)

kult-kino-atelier III: „Innocence of Memories“, 17 Uhr (E/d/f); „Maggie`s Plan“, 19 Uhr (E/d/f); „Paradiese“, 12.50 Uhr (OV/d); „Un Homme à la hauteur“, 14.45, 21 Uhr (F/d)

kult-kino-atelier IV: „El Olivo“, 16.15 Uhr (OV/d/f); „Vor der Morgenröte“, 14, 18.30, 20.45 Uhr (OV/D/d/f)

kult-kino-atelier V: „El Olivo“, 12.30, 18.45 Uhr (OV/d/f); „Toni Erdmann“, 15.30, 20.30 Uhr

kult-kino-camera I: „Demain“, 18.30 Uhr (OV/d/f/e); „Retour chez ma mère“, 14.30, 21 Uhr (F/d); „La vie très privée de Monsieur Sim“, 16.20 Uhr (F/d)

kult-kino-camera II: „Fuocoammare“, 14.15, 20.30 Uhr (I/d/f); „La vache“, 16.30 Uhr (f/d); „L`avenir“, 18.20 Uhr (F/d)

Pathé Küchlin I: „Now You See me 2“, 12.45, 18.15, 21, 23.45 Uhr (D), 15.30 Uhr (E/d/f)

Pathé Küchlin II: „Lights Out“, 23.50 Uhr; „The Shallows: Gefahr aus der Tiefe“, 17.10, 19.30 Uhr; „Mechanic: Rsurrection“, 12.50, 15, 21.30 Uhr

Pathé Küchlin III: „Jason Bourne“, 12.50, 18.10, 23.20 Uhr (D), 15.30, 20.45 Uhr (E/d/f)

Pathé Küchlin IV: „Pets“, 12.45, 14.45, 16.45 Uhr (D), 18.45 Uhr (E/d/f); „Suicide Squad“, 20.45 Uhr (E/d/f); „The Legend of Tarzan“, 23.30 Uhr

Pathé Küchlin V: „Ben Hur“, 12.40, 15.15, 17.50, 23.10 Uhr (D), 20.30 Uhr (E/d/f)

Pathé Küchlin VI: „Elliot, der Drache“, 13.30, 15.45 Uhr; „Mechanic: Resurrection“, 18.10, 23 Uhr; „Now You See Me 2“, 20.20 Uhr (E/d/f)

Pathé Küchlin VII: „Mother`s Day: Liebe ist kein Kinderspiel“, 13, 15.30, 20.30 Uhr (D); 18, 23 Uhr (E/d/f)

Pathé Küchlin VIII: „B2B Event“, 17.30, 20.15 Uhr; „suicide Squad“, 12.30, 15, 23.20 Uhr

Rex I: „Ben Hur“, 14.30, 17.30, 20.30 Uhr (E/d/f)

Rex II: „Suicide Squad“, 15, 18, 21 Uhr (E/d/f)