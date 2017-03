Veranstaltungen Kino

19:45 Rentnerin würgt Hund, tritt Herrchen und boxt Helfer um

18:51 Bundesregierung weitet Förderung zum Schutz vor Einbrüchen aus

Berlin - Wer seine Wohnung oder sein Haus besser vor Einbrechern schützen will, kann künftig schon bei einer Investitionssumme von 500 Euro einen Zuschuss bei der KfW beantragen. Es würden nun auch kleinere Sicherungsmaßnahmen gefördert, teilten das Bundesinnenministerium, das Bauministerium und die KfW mit. Bislang lag die Mindestinvestitionssumme für Wohneigentümer und Mieter demnach bei 2000 Euro. Die Höhe des Zuschusses liege weiterhin bei zehn Prozent der investierten Mittel, künftig also bei mindestens 50 Euro. Insgesamt sind bis zu 1500 Euro KfW-Zuschuss möglich.

18:48 Pariser Innenminister Le Roux tritt wegen Affäre zurück

18:48 Ankara übermittelt deutscher Botschaft Protest wegen BND-Chef

Istanbul - Aus Protest gegen die Äußerungen des BND-Chefs über den Putschversuch in der Türkei hat Ankara den Geschäftsträger der deutschen Botschaft zum Gespräch gebeten. Die Aussagen Bruno Kahls zeugten von der "toleranten" und "beschützenden" Einstellung der Bundesrepublik​ Deutschland zur Gülen-Bewegung, teilte das türkische Außenministerium mit. Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden türkischen Islamprediger Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Daran hatte Kahl in einem "Spiegel"-Interview Zweifel geäußert.

18:29 SPD will Pkw-Maut mittragen

Berlin - Die SPD will die umstrittene Pkw-Maut mit den geplanten Änderungen mittragen. Das Projekt der CSU in der großen Koalition solle noch in dieser Woche im Bundestag verabschiedet werden, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Die Voraussetzungen des Koalitionsvertrags seien erfüllt, nachdem Finanzminister Wolfgang Schäuble nunmehr politische Verantwortung übernommen habe, dass es wie vom Verkehrsressort berechnet zu Mehreinnahmen komme. Er werde seiner Fraktion Zustimmung empfehlen. Die SPD halte sich an Vereinbarungen, auch wenn sie zur Maut große Vorbehalte habe.