Nachrichten-Ticker

16:27 Netanjahu: Attentäter von Jerusalem war IS-Anhänger

Jerusalem - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem als "grausam und tragisch" verurteilt. "Wir kennen die Identität des Attentäters und nach allen Anzeichen handelt es sich um einen Anhänger der (Terrormiliz) Islamischer Staat", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros bei einem Besuch am Anschlagsort. Medien berichteten, der Attentäter sei den Sicherheitskräften nicht bekannt gewesen. Netanjahu sieht mögliche Parallelen zu dem LKW-Anschlag in Europa.

16:06 Säugling in Lebensgefahr - Eltern wird Misshandlung vorgeworfen

Herne - In Herne sollen Eltern ihren sieben Wochen alten Säugling so schwer misshandelt haben, dass er in akuter Lebensgefahr ist. Der 30-jährige Vater und die 32 Jahre alte Mutter hatten den Jungen gestern in eine Kinderklinik im angrenzenden Datteln gebracht, teilte die Polizei mit. Aufgrund massiver Verletzungen schalteten die Ärzte die Polizei ein. Im Zuge der Ermittlungen sei schließlich der Verdacht auf die Eltern gefallen. Sie wurden wegen des Verdachts der Kindesmisshandlung festgenommen und sind in Untersuchungshaft.

15:21 Palästinenser rast mit Lastwagen in Menge - Vier Israelis getötet

Jerusalem - Ein Palästinenser ist in Jerusalem mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hat vier Israelis getötet. 13 weitere Menschen wurden verletzt, darunter mehrere schwer, wie Rettungskräfte mitteilten. Die Todesopfer sind drei junge Frauen und ein Mann. Der Attentäter wurde erschossen. Der Fahrer sei im Ostteil der Stadt in eine Gruppe von Soldaten gefahren, die gerade aus einem Autobus gestiegen war. Augenzeugen berichteten, der LKW sei mehrmals vor- und zurückgefahren, um möglichst viele Opfer zu erfassen.

15:17 Schwäne bei eisiger Kälte festgefroren

Plauen - Drei Schwänen sind die eisigen Temperaturen in der Nacht zum Verhängnis geworden. Sie hatten sich bei fast 10 Grad unter Null im sächsischen Plauen auf einem Teich niedergelassen und froren fest. Eine Passantin alarmierte die Feuerwehr, die die Tiere befreite. Ein Schwan verletzte sich jedoch an einem angrenzenden Maschendrahtzaun. Ein Tierarzt wollte sich um ihn kümmern.

15:12 Polizei erschießt mit Messer bewaffneten Mann auf Duisburger Wache

Duisburg - Polizisten haben auf einer Wache in Duisburg einen bewaffneten Mann erschossen. Der 43-Jährige sei in der Nacht mit einem Messer auf zwei Beamte losgegangen. Die hätten ihre Waffen jeweils einmal geschossen. Der Bewaffnete war erst im Vorraum der Wache aufgetaucht und randalierte. Dann habe er die Scheibe eines kleinen Fensters in der Wand eingeschlagen, sei mit einem Hechtsprung in den Wachraum gelangt und auf die Beamten zugestürmt. Die griffen daraufhin zu ihren Pistolen.