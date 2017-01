Nachrichten-Ticker

15:58 Schulz will Aufbruch mit der SPD

Berlin - Mit einem Wahlkampf für soziale Gerechtigkeit und klarer Kante gegen Rechtspopulisten will Martin Schulz das Kanzleramt für die SPD erobern. "Es geht ein Ruck durch das ganze Land. Wir wollen und werden diese Aufbruchstimmung nutzen", sagte Schulz in seiner ersten Rede als Kanzlerkandidat und Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er wolle die "hart arbeitenden Menschen" in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Den anderen Parteien bot Schulz für den Wahlkampf ein Fairnessabkommen gegen Falschmeldungen, Verleumdungen und Hetze in sozialen Netzwerken an.

15:55 Kritik an Seehofers Lob für Trump

Berlin - Nach Lob für US-Präsident Donald Trump muss Horst Seehofer scharfe Kritik einstecken. Mit seinen Äußerungen mache der CSU-Chef "die Demokratie verächtlich", erklärte die Vizepräsidentin des Bundestages Claudia Roth. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er sehe nur die AfD als möglichen Koalitionspartner der CSU. Seehofer hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, Trump setze "mit Konsequenz und Geschwindigkeit" seine Wahlversprechen um. Das bedeute aber ausdrücklich nicht, dass er jede Maßnahme Trumps für richtig halte.

15:32 VfB Stuttgart verpasst den Sprung an die Spitze

Düsseldorf - Der VfB Stuttgart hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Die Schwaben gewannen beim Schlusslicht FC St. Pauli zwar mit 1:0, bleiben aber hinter Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Das "Keller-Duell" zwischen dem Karlsruher SC mit dem neuen Trainer Mirko Slomka und Arminia Bielefeld haben die Gastgeber mit 3:2 für sich entschieden. Mit einem 2:1-Erfolg beim 1. FC Nürnberg schiebt sich Dynamo Dresden auf Rang fünf vor.

15:05 Schulz nennt AfD "Schande für die Bundesrepublik"

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat den Populisten in Europa den Kampf angesagt. Die AfD sei "keine Alternative für Deutschland, sondern eine Schande für die Bundesrepublik", sagte er in seiner Nominierungsrede. Wer die freie Presse attackiere und von Lügenpresse spreche, wolle ein anderes Land, sagte Schulz. An die Nationalisten in Frankreich und den Niederlanden gerichtet sagte er: Wozu ein blinder Nationalismus führe, habe man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland gesehen. Die SPD sei ein Bollwerk gegen diesen wütenden Nationalismus.

14:59 Trump: Brauchen starke Grenzen und extreme Kontrollen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sein umstrittenes Einreiseverbot für viele Muslime indirekt verteidigt. "Unser Land braucht starke Grenzen und extreme Kontrollen, JETZT. Schaut euch an was in Europa und der Welt passiert - ein entsetzliches Chaos!", twitterte Trump. Der Präsident hatte als Kernstück seines Anti-Terror-Kampfes einen Einreisestopp für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern verfügt. Ein New Yorker Gericht bremste den Erlass allerdings in der Nacht. Der Gerichtsentscheid legt nahe, dass der Erlass gegen die US-Verfassung verstößt.