17:38 Kölner Polizeipräsident weist Rassismus-Vorwurf zurück

Köln - Die Kölner Polizei hat Rassismus-Vorwürfe wegen ihres Vorgehens in der Silvesternacht zurückgewiesen. Die Situation am Hauptbahnhof sei zeitweise bedrohlich gewesen, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies. "Die hohe Zahl der jungen Männer, die wir festgestellt haben, hat uns überrascht." Dabei sei es ganz überwiegend um Nordafrikaner gegangen. Wenn die Polizei diese Männer nicht überprüft hätte, wäre es wieder zu ähnlichen Zuständen wie in der vorigen Silvesternacht gekommen. Damals hatte es massenhafte sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben.

17:23 Steuerzahlerbund für Senkung des Arbeitslosenbeitrags

Berlin - Angesichts erneuter Milliarden-Überschüsse der Bundesagentur für Arbeit hat der Bund der Steuerzahler eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung gefordert. Der monatliche Beitrag sollte von derzeit 3 auf 2,5 Prozent gesenkt werden, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Die Bundesagentur habe eine Milliarden-Rücklage aufgebaut, die sie in diesem Umfang gar nicht benötige, kritisiert BdSt-Präsident Reiner Holznagel. Die BA hatte im Jahr 2016 einen Überschuss von 4,9 Milliarden Euro erwirtschaftet.

17:19 45-Jähriger erfasst und tötet eigene Mutter mit Auto

Neuötting - Bei einem tragischen Unfall auf einem Bauernhof im oberbayerischen Neuötting hat ein 45-Jähriger seine Mutter mit einem Auto erfasst und getötet. Nach Angaben der Polizei wollte der Sohn am Neujahrstag mit seinem Wagen rückwärts den Hof verlassen - dabei übersah er die 75-Jährige. Die Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie starb.

17:17 Brasilien: Mindestens 60 Tote bei Revolte in Haftanstalt

Manaus - Bei einer Gefängnisrevolte in Brasilien sind mehr als 60 Häftlinge getötet worden. Das teilten die Sicherheitsbehörden des Bundesstaates Amazonas mit. Mehrere Opfer seien geköpft worden. Erst nach 17 Stunden konnten die Sicherheitskräfte die Kontrolle über die Haftanstalt wiedergewinnen. Rund 90 Häftlinge seien geflüchtet, berichtete der Fernsehsender Globo News. Die Meuterei in dem Gefängnis in der nordbrasilianischen Stadt Manaus brach am Sonntag aus, als rivalisierende Häftlingsgruppen aneinander gerieten.