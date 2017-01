Nachrichten-Ticker

18:45 "Welt": Jede vierte gesetzliche Krankenkasse erhöht Beiträge

Berlin - Etwa jede vierte gesetzliche Krankenkasse hat nach einem Medienbericht zum Jahreswechsel ihren Beitragssatz erhöht. Nach der Beitragsliste des Spitzenverbands der gesetzlichen Kassen GKV würden 27 der 113 Kassen teurer, berichtet die "Welt". Erstmals verlangten nun alle Kassen einen Zusatzbeitrag. Die Spanne reiche von 14,6 Prozent bei der Metzinger BKK und der AOK Sachsen-Anhalt bis zu 16,4 Prozent bei der BKK Vital. Die großen bundesweiten Anbieter Barmer, Techniker Krankenkasse und DAK Gesundheit ließen ihre Beiträge nach dem Bericht unverändert.

18:44 Neue U-Bahnlinie in New York eröffnet - erste Pläne von 1929

New York - Bald ein Jahrhundert nach den ersten Plänen für die neue New Yorker U-Bahnlinie an der Second Avenue in Manhattan ist der erste Zug zu seiner Jungfernfahrt angetreten. "Zurückbleiben, 2016! 2017 ist hier und mit ihm hat der erste Teil der brandneuen 2nd Ave U-Bahn die Fahrt aufgenommen", twitterte Bürgermeister Bill de Blasio nach einer Fahrt-Party im neu eröffneten, ersten Streckenabschnitt in der Silvesternacht. Ideen für die U-Bahn, die eines Tages vom nördlichen Stadtteil Harlem über den Ostteil Manhattans bis an dessen Südspitze führen soll, gibt es bereits seit 1929.

18:11 Bergwanderer entzündet Feuer und verursacht Waldbrand

Kochel am See - Ein Bergsteiger hat am oberbayerischen Jochberg einen Flächenbrand ausgelöst. Rund hundert Hektar Wald und Wiese standen in Flammen, die Löscharbeiten könnten noch Tage dauern. Zwei Männer sollen in der Silvesternacht auf den Berg gestiegen sein. Ein entzündetes Feuer soll außer Kontrolle geraten sein. Ob das Feuer als Signalfeuer gedacht war, wird noch untersucht. Einer der Männer war abgestürzt und hatte sich das Bein gebrochen. Er wurde gerettet und ins Krankenhaus gebracht.

18:02 Massenkarambolage: Sechs Menschen sterben im Nebel

Bad Grönenbach - Bei einer Massenkarambolage im dichten Nebel auf der A7 im Allgäu sind in der Silvesternacht sechs Menschen ums Leben gekommen. Zehn Menschen wurden verletzt. Etwa gegen 1.00 Uhr kollidierten nahe Bad Grönenbach drei LKW und neun Autos. Der erste Zusammenstoß der Lastwagen mit mehreren Autos ging nach ersten Erkenntnissen wohl noch relativ glimpflich aus. Doch dann raste ein weiterer Pkw mit fünf Menschen in die Unfallstelle. Später folgte noch der Wagen eines 23-Jährigen, der alleine im Auto unterwegs war. Diese sechs Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben.

16:54 Anschlag auf Silvesterfeier in Istanbul - Suche nach Täter

Istanbul - Bei einem Terrorangriff auf eine Silvesterparty in einem Club in Istanbul sind mindestens 39 Menschen getötet worden, darunter zahlreiche Ausländer. Nach Regierungsangaben wurden 65 Menschen verletzt. Mindestens ein bewaffneter Angreifer drang in den Club ein und schoss um sich. Von dem Angreifer oder den Angreifern fehlt noch jede Spur. Bisher bekannte sich niemand zu der Tat, die international verurteilt wurde. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, weiter entschlossen gegen Terrorismus zu kämpfen.