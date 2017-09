Vertragsverletzungsverfahren Druck auf Richter? Polen weist Vorwürfe aus Brüssel zurück

Nachrichten-Ticker

21:27 Nächste Überraschung bei US Open: Auch Cilic raus

New York - Bei den US Open in New York ist in Wimbledon-Finalist Marin Cilic der nächste gesetzte Tennisprofi ausgeschieden. Der Weltranglisten-Siebte aus Kroatien verlor in der dritten Runde gegen den Argentinier Diego Schwartzman überraschend mit 6:4, 5:7, 5:7, 4:6. Seit seiner Endspiel-Niederlage von Wimbledon gegen den Schweizer Roger Federer hatte Cilic allerdings verletzungsbedingt vor den US Open kein Turnier mehr bestritten.

21:26 Ein Toter bei Zusammenstoß von ICE und Auto in NRW

ortmund - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem ICE nahe Bönen in Nordrhein-Westfalen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dabei handle es sich um den Insassen des Autos, sagte ein Polizei-Sprecher. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang. Zuerst hatte der WDR darüber berichtet. An der Unglücksstelle sei der Bahnübergang mit einer Halbschranke und Blinklicht gesichert gewesen. Ob es Probleme mit der Schranke gab und was die Ursache des Unfalls war, sei noch völlig unklar, sagte der Sprecher.

20:53 Wieder Deutsche in Türkei festgenommen - Kritik von Merkel

Istanbul - Die Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei stürzt die Beziehungen zwischen beiden Ländern noch tiefer in die Krise. Die beiden Reisenden mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft, aber wahrscheinlich türkischen Wurzeln, wurden am Flughafen des Urlaubsorts Antalya von der Polizei aufgegriffen. Das Auswärtige Amt geht nach ersten Informationen davon aus, dass sie wie zehn andere in den vergangenen Monaten inhaftierte Deutsche aus politischen Gründen festgenommen wurden. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte die Festnahmen scharf.

19:53 U21 startet mit Niederlage gegen Ungarn in neue Saison

Paderborn - U21-Europameister Deutschland hat zwei Monate nach dem Titelgewinn zum Start in die neue Saison einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Außenseiter Ungarn unterlag die neu formierte Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in einem Testspiel mit 1:2. Die DFB-Auswahl agierte vor allem defensiv zu sorglos und muss sich zum Start in die EM-Qualifikation gegen den Kosovo am kommenden Dienstag steigern.

19:52 Zu lautes Bellen - US-Gericht fällt drastisches Urteil

Eugene (dpa) – Ein Paar im US-Bundesstaat Oregon muss laut Gerichtsbeschluss seine Hunde operieren lassen, damit die Tiere leiser bellen. Dem Urteil ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus, nachdem Nachbarn sich über das Bellen der Hunde beschwert hatten. Bei den Tieren handelt es sich um mehrere Tibetmastiffs. Beim sogenannten Debarking entfernt ein Tierarzt Teile der Stimmbänder des Hundes. Das Bellen soll dadurch gedämpfter und weniger störend klingen. In Deutschland und den meisten EU-Staaten ist diese Praxis verboten.