Viele Minijobber Arbeitsagentur: Immer mehr Menschen mit Haupt- und Nebenjob

11:54 Medien: Anklage wegen Anschlag auf BVB-Mannschaftsbus erhoben

11:50 Mordprozess gegen "Reichsbürger" begonnen

Nürnberg - Im Fall des Reichsbürgers aus Georgensgmünd hat vor dem Landgericht in Nürnberg der Mordprozess begonnen. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, im Oktober 2016 einen SEK-Beamten erschossen zu haben. Zwei weitere Polizisten wurden verletzt. Die Waffen des Hobbyjägers sollten beschlagnahmt werden, weil er bei den Behörden als nicht länger zuverlässig galt. "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik nicht an und behaupten, das Deutsche Reich bestehe fort. Sie sprechen Behörden und Gerichten die Legitimität ab.

11:06 Parlamentarische Immunität von Frauke Petry aufgehoben

11:02 "Harvey" in Louisiana erwartet

New Orleans - Während Texas mit den Verwüstungen und Überschwemmungen durch Tropensturm "Harvey" kämpft, bereitet sich auch der östlich gelegene Nachbarstaat Louisiana auf Überflutungen vor. In New Orleans bleiben Schulen und Behörden geschlossen. Der Bürgermeister empfahl den Bewohnern, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Trinken und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig haben. In Texas kämpften Rettungskräfte bis in die Nacht gegen die Fluten. US-Präsident Donald Trump besucht heute die Region.