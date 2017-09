Volkswagen-Konzern VW-Chef treibt Umstrukturierung weiter voran

Nachrichten-Ticker

08:26 Merkels Wahlkampf in Vorpommern - Veranstaltungsort verlegt

Wolgast - Die CDU hat den Wahlkampfauftritt von Parteichefin Angela Merkel heute in Wolgast in eine Halle verlegt. Als Begründung nannte die Partei das schlechte Wetter. Merkel ist am späten Nachmittag in Wolgast, wo sie zunächst die Peene-Werft besucht. In der Kleinstadt sind auch zwei rechte Protestveranstaltungen angemeldet - in der Nähe des ursprünglichen CDU-Veranstaltungsortes. Merkel hatte am Mittwoch im sächsischen Torgau einen ihrer schlimmsten Auftritte im Wahlkampf erlebt. Anhänger von NPD und AfD brüllten die Kanzlerin während ihrer gesamten Rede nieder.

08:20 Mexiko gibt Stärke des Erbebens mit 8,4 an

Mexiko-Stadt - Erneut bekommt Mexiko die Kraft der Naturgewalten zu spüren: Am Atlantik ist ein Hurrikan unterwegs, dazu kommt nun noch ein schweres Erdbeben vor der Pazifikküste. Mexiko gab die Stärke des Bebens mit 8,4 an. Es ereignete sich demnach 137 Kilometer südwestlich von Tonalá in einer Tiefe von 19 Kilometern, wie das Seismologische Institut in Mexiko mitteilte. Andere Institute hatten zunächst von einer Stärke von 8,0 gesprochen. Für mehrere Länder der Region trat eine vorläufige Tsunamiwarnung in Kraft, sie umfasst neben Mexiko mehrere Staaten in Mittelamerika sowie Ecuador.

08:17 Offizielle Hurrikan-Warnung für Florida ausgegeben

Miami - Der in der Karibik wütende Hurrikan "Irma" hält Kurs auf die Südostküste der USA. Das Hurrikan-Zentrum in Miami gab am frühen Morgen eine offizielle Hurrikan-Warnungen aus, die Gebiete im US-Staat Florida sowie auf Haiti, den Bahamas, Kuba und dem britischen Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln umfassen. "Irma" ist nördlich an der Dominikanischen Republik vorbeigezogen und befand sich laut Hurrikan-Zentrum zuletzt nördlich von Haiti. Morgen wird "Irma" wahrscheinlich auf Florida treffen. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami voll vom Sturm erfasst werden.

Potsdam - Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,0 hat Mexiko erschüttert. Das Beben sei vor der Pazifikküste des Bundesstaats Chiapas im Süden Mexikos in einer Tiefe von 33 Kilometern registriert worden, teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum am Morgen deutscher Zeit mit. Es gab eine vorläufige Tsunami-Warnung aus. Das Helmholtz-Zentrum in Potsdam gab die Tiefe des Bebens zunächst mit 50 Kilometern an. Das Erdbeben war auch in Mexiko-Stadt und den Bundesstaaten Puebla, Veracruz und Guerrero zu spüren. Weitere Angaben über Schäden oder Opfer sind bisher nicht bekannt.

