Von Deutschland aus ARD und ZDF sparen bei der Fußball-WM 2018

Nachrichten-Ticker

14:14 Gabriel plädiert für neue Abrüstungspolitik

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat für eine neue Abrüstungs- und Entspannungspolitik plädiert. "Wir müssen das Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder auf die Tagesordnung bringen", sagte Gabriel in der letzten Sitzung des Bundestags vor der Bundestagswahl. Gabriel bedankte sich ausdrücklich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Zusammenarbeit in der großen Koalition, die "immer fair, immer belastbar" sei. "Es gibt Grund zu sagen, dass wir gut regiert haben." Allerdings habe dies nicht immer am Willen Merkels gelegen.

14:02 Butter immer teurer

Berlin - Butter ist in Deutschland so teuer wie schon lange nicht mehr. Mit 1,99 Euro für das 250-Gramm-Paket ist der Butterpreis bei den Discountern Aldi Nord und Aldi Süd sowie Lidl derzeit auf den höchsten Stand seit der Euro-Einführung im Jahr 2002 geklettert. Aldi Nord begründete den Preisanstieg mit aktuell steigenden Kosten beim Einkauf. Maßgeblich dafür sei auch die weltweite Nachfrage. Der Bundesverband der Milchviehhalter wies darauf hin, dass auch die derzeitigen Milchpreise von etwa 36 Cent je Liter im Bundesschnitt für viele Bauern nicht auskömmlich seien.

13:53 UN: Bangladeschs Rohingya-Camps sind voll

Dhaka - Die Aufnahme von Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar im Nachbarland Bangladesch stößt nach Angaben der Vereinten Nationen an ihre Grenzen. Die Flüchtlingscamps seien voll, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk. Mindestens 123 000 Angehörige der muslimischen Minderheit seien bereits vor der Gewalt in Myanmar geflohen, teilte das UNHCR mit. Seit Ausbruch der Gewalt sollen mindestens 400 Menschen getötet worden sein. Das Militär gab an, es habe gezielte Angriffe von militanten Rohingyas auf Polizeiposten und Militärstandorte gegeben.

12:58 Gestohlene Baselitz-Werke mit Millionenwert sichergestellt

München - Bayerische Ermittler haben 15 gestohlene Werke aus dem Besitz des Malers Georg Baselitz im Wert von rund 2,5 Millionen Euro sichergestellt. Nach weiteren vier Kunstwerken werde noch gefahndet, teilten das Bayerische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft München I mit. Die meisten der Bilder hatte Baselitz selbst gemalt, ein Teil stammte aus seiner Sammlung. Ein 39-Jähriger aus Düsseldorf soll die Werke bei einer Spedition in München entwendet haben, bei der die Bilder eingelagert waren.

12:53 Hussein K. hat beim Alter nicht die Wahrheit gesagt

Freiburg - Der wegen Mordes an einer Studentin in Freiburg angeklagte Hussein K. hat zugegeben, über sein Alter gelogen zu haben. Bei der Ankunft in Deutschland im Jahr 2015 sei er bereits 18 und nicht, wie damals von ihm behauptet, 16 Jahre alt gewesen. Sein Alter ist eine zentrale Frage im Prozess. Nach Auffassung der Ankläger ist K. sogar mindestens 22. Papiere mit Geburtsdatum oder Angaben zur Herkunft gibt es nicht. K. soll im Oktober eine 19-Jährige in Freiburg vergewaltigt und getötet haben.