Vor 2. Bundesliga-Spieltag "Bild": Wieder Probleme bei Tests mit Videobeweis

Nachrichten-Ticker

10:14 Foodwatch: Warnungen vor belasteten Lebensmitteln oft zu spät

Berlin - Warnungen vor möglicherweise gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln erreichen die Menschen in Deutschland aus Sicht von Verbraucherschützern oftmals zu spät oder gar nicht. Fast jeder zweite Rückruf auf dem staatlichen Portal lebensmittelwarnung.de erscheine verzögert, heißt es in einem Report der Organisation Foodwatch. Es gehe es um Tage oder gar Wochen Verspätung. Foodwatch hatte gut 90 Rückrufaktionen ausgewertet. Die Kritik geht noch weiter: Es gebe bei dem Thema auch gesetzliche Schwachstellen und zu wenig Warnungen etwa in Supermärkten, hieß es.

09:11 "Bild": Wieder Probleme bei Tests mit Videobeweis

Berlin - Der Einsatz des Videobeweises am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga ist anscheinend weiter unsicher. Nach den Pannen am Auftakt-Wochenende seien auch bei weiteren Tests in dieser Woche technische Fehler aufgetreten, berichtete die "Bild"-Zeitung. Sollten abschließende Prüfungen nicht fehlerfrei verlaufen, könnte das technische Hilfsmittel vorerst nicht mehr zum Einsatz kommen. Projektleiter Hellmut Krug hatte bereits zu Wochenbeginn gesagt: "Wir können nicht Wochen und Wochen so weitermachen. Vor allem für Schiedsrichter ist das unzumutbar."

08:48 Ex-CIA-Agentin will Twitter kaufen Trumps Konto sperren

Washington - Eine ehemalige CIA-Agentin will Twitter kaufen, um das Konto des US-Präsidenten Donald Trump zu sperren. Valerie Plame war im Sommer 2003 durch Indiskretionen des Weißen Hauses enttarnt worden. Nun hat sie ein ungewöhnliches Crowdfunding gestartet, um eine Milliarde Dollar für den Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter einzusammeln. "Wir brauchen nicht bis 2020 zu warten, um ihn zum Schweigen zu bringen", schrieb Valerie Plame Wilson auf ihrem Twitteraccount. Es sei ein kleiner Preis, um Trumps mächtigstes Megafon wegzunehmen. Ihre Kampagne begründet Wilson damit, dass "Trump auf Twitter eine Menge furchtbarer Dinge angestellt" habe.

08:13 De Maizière: Gesichtserkennung könnte Sicherheitsgewinn sein

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière sieht in einer Videoüberwachung mit funktionierender Gesichtserkennung einen Gewinn für die Sicherheit. Wenn der derzeit laufende Test einer solchen Software am Berliner Bahnhof Südkreuz erfolgreich sei, wäre das "ein unglaublicher Sicherheitsgewinn", sagte de Maizière im "Morgenmagazin" der ARD. Danach könne man entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen eine solche Überwachung eingeführt werden könne. De Maizière will sich vor Ort über den Pilotversuch informieren. Datenschützer kritisieren eine solche Überwachung.

08:11 Schwerer Unfall in Geschäftsstraße: eine Tote und Verletzte

Saarwellingen - Bei einem schweren Unfall im saarländischen Saarwellingen ist am Abend eine 43 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein zwölfjähriges Kind wurde schwer, fünf weitere Menschen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich im Geschäftszentrum des Orts. Ein 26 Jahre alter Mann hatte gesundheitliche Probleme am Steuer seines Autos und raste ungebremst gegen einen Wagen, in dem die Frau und das Kind saßen. Anschließend rammte er drei weitere Fahrzeuge - vier weitere Menschen wurden leicht verletzt.