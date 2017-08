Vor Auftakt gegen Leipzig Heidel stellt klar: Naldo und Höwedes bleiben Schalker

Gelsenkirchen - Benedikt Höwedes und Naldo werden in der am Wochenende startenden Bundesliga-Saison definitiv das Trikot des FC Schalke 04 tragen. Das stellte Sportvorstand Christian Heidel in Gelsenkirchen klar.

Trotz seiner Enttäuschung über die Absetzung als Kapitän des Fußball-Bundesligisten durch den neuen Trainer Domenico Tedesco gebe es "Null-komma-null Tendenzen", dass Höwedes den Verein verlasse, meinte Heidel. Allerdings war der 29 Jahre alte Fußball-Weltmeister wohl so tief getroffen, dass er angeblich sogar eine Veränderung zumindest in Erwägung gezogen haben soll.

Über Medienspekulationen, der VfL Wolfsburg wolle den erst im Vorjahr verpflichteten brasilianischen Abwehrchef Naldo zurückholen, konnte Heidel nur schmunzeln: "Ich habe das auch gelesen. Naldo ist sehr glücklich auf Schalke. Bei uns braucht in Sachen Naldo keiner anzurufen. Ein Wechsel im Sommer steht überhaupt nicht zur Debatte", sagte Heidel einen Tag vor dem Saison-Auftaktspiel der Königsblauen gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr).

Bis zum Transferende am 31. August will Schalke noch zwei bis drei Spieler abgeben. Ein Wechsel wurde bereits realisiert. Der 19 Jahre alte Offensivspieler Bernard Tekpetey wurde für eine Saison an den österreichischen Erstligisten SCR Altach verliehen. "Wir sind von Bernards Qualitäten absolut überzeugt", sagte Heidel. "In seinem Alter ist es allerdings sehr wichtig, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln."