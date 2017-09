Vor Oktoberfestbesuch Gefrustete Bayern ärgern sich: "Sieg weggeschmissen"

München - Die Lust auf den gemeinsamen Oktoberfestbesuch war den Bayern nach dem Frusterlebnis gegen den VfL Wolfsburg erst einmal vergangen. "Das wird ein ganz schöner Scheißtag morgen", bemerkte Sportdirektor Hasan Salihamidzic drastisch nach dem 2:2 (2:0).

Statt auf einen perfekten Abschluss der Englischen Woche in der Fußball-Bundesliga und eine gelungene Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain anstoßen zu können, mussten sich die Münchner mächtig über sich selbst ärgern.

"Wir sind mit dem Ergebnis und dem Spiel alles andere als zufrieden. Wir haben den Sieg weggeschmissen", kommentierte Thomas Müller. "Vor drei Tagen hieß es auf Schalke, es rollt", sinnierte der Weltmeister. Aber die Leistungsschwankungen reißen beim Serienmeister nicht ab.

Ohne zu glänzen führte das von Trainer Carlo Ancelotti erneut durchrotierte Starensemble zur Pause 2:0. Robert Lewandowski verwandelte seinen schon dritten Elfmeter der Saison, Arjen Robben erhöhte mit einem abgefälschten Schuss. Erst nach der Pause startete auch Wolfsburg Offensivaktionen und bestrafte die Bayern für ihre Trägheit. Torwart Sven Ulreich patzte beim Freistoß von Maximilan Arnold. Und der eingewechselte Daniel Didavi erzielte sieben Minuten vor dem Schlusspfiff mit dem Kopf das 2:2. "Der Punkt ist für uns fast wie ein Sieg", erklärte Torschütze Arnold begeistert. Der neue Trainer Martin Schmidt scheint schnell Positives zu bewirken.

Ulreich, der im Bayern-Tor mindestens bis zum Jahresende den verletzten Manuel Neuer ersetzen muss, suchte keine Ausflüchte: "Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich wollte den Ball zuerst über die Latte lenken, weil er etwas flatterte und hoch und runter ging. Er sah aus, als würde er höher kommen. Deswegen hatte ich die zweite Hand nicht dabei. Klarer Torwartfehler." Das Tor war ein Knackpunkt, auch wenn Sportdirektor Salihamidzic den Schlussmann in Schutz nahm: "Ulle ist nicht schuld, sondern wir alle."

Kurz vor der europäischen Kraftprobe am Mittwoch in Paris geben die Bayern weiter Rätsel auf. "Wir spielen noch nicht den Fußball, den wir uns vorstellen", sagte Mats Hummels. Mit Blick auf den Ausflug ins Wiesn-Festzelt am Samstagmittag meinte der Nationalspieler: "Es wird vielleicht nicht ganz so ausgelassen sein, wie es vielleicht hätte werden können. Es ist mir aber wurscht, da ich eh nicht so viel Bier zu mir nehme."