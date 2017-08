Vor Spiel gegen RB Leipzig Tedesco brennt auf Bundesliga-Debüt: "Es kribbelt"

Nachrichten-Ticker

18:31 Bericht: Mindestens ein Toter bei Messerattacke in Turku

Helsinki - Bei der Messerattacke in Turku ist mindestens ein Mensch getötet worden. Das berichtete die finnische Nachrichtenagentur STT und berief sich auf den Direktor der Universitätsklinik. Nach der Gewalttat am Nachmittag hatte die Polizei eine Person festgenommen, die zuvor mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben soll. Nach einem Schuss ins Bein wurde ein Verdächtiger gefasst, wie die Ermittler in der südwestfinnischen Stadt erklärten. Nach möglichen weiteren Angreifern wird gesucht.

18:14 Vater vor den Augen seiner Tochter erschossen - Rocker-Kontakte?

Mörfelden-Walldorf - Vor den Augen seiner fast dreijährigen Tochter ist ein Vater in Hessen neben seinem Auto erschossen worden. Der 43-jährige Mann wollte sein Kind am Vormittag gerade anschnallen, wie die Polizei Darmstadt mitteilte. Die Ermittler überprüfen mögliche Verbindungen in die Rockerszene. "Wir können es nicht ausschließen", sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe aber auch noch keine konkreten Hinweise. Eine Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Das kleine Mädchen blieb unverletzt. Der Vater starb im Rettungswagen am Tatort.

18:14 Erdogan mischt sich in den Bundestagswahlkampf ein

Istanbul - Neuer Affront aus Ankara: Mit der Aufforderung an Deutsch-Türken, bei der Bundestagswahl im September nicht für "Türkeifeinde" zu stimmen, hat sich Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv in den deutschen Wahlkampf eingemischt. SPD und CDU beschuldigte er, mit der "Schädigung der Türkei" Wahlkampf zu betreiben. Außenminister Sigmar Gabriel wies den Versuch der Einflussnahme empört zurück und warf Erdogan Hetze vor. "Das ist ein bislang einmaliger Akt des Eingriffs in die Souveränität unseres Landes", sagte Gabriel den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

17:46 Attentäter von Barcelona möglicherweise in Cambrils getötet

Barcelona - Der mutmaßliche Attentäter von Barcelona ist möglicherweise tot. Spanische Medien zitierten Polizeichef Josep Lluís Trapero mit den Worten, der Verdächtige könnte unter den erschossenen Terroristen des vereitelten Anschlags in der Stadt Cambrils sein. Er hoffe, in den nächsten Stunden Klarheit zu haben. Die Sicherheitskräfte hatten zuvor mitgeteilt, der mutmaßliche Haupttäter sei der 17-jährige Moussa Oukabir. Er soll einem Bericht zufolge seinem Bruder dessen Pass gestohlen und damit den Transporter angemietet haben, mit dem Terroranschlag verübt wurde.

17:17 Finnische Polizei schießt auf Messerangreifer - Festnahme

Helsinki - Die Polizei in Finnland hat eine Person festgenommen, die zuvor mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben soll. Nach einem Schuss ins Bein sei ein Verdächtiger festgenommen worden, erklärten die Ermittler in der südwestfinnischen Stadt Turku. Die Hintergründe der Tat in der Innenstadt sind noch unklar, ebenso die Zahl der Verletzten und deren Gesundheitszustand. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Gegend um den Tatort nicht zu betreten - möglicherweise gebe es weitere Täter.