Was geschah am ... Kalenderblatt 2017: 24. September

15:47 Fortuna Düsseldorf wieder an der Zweitliga-Spitze

15:22 Neues Erdbeben in Mexiko

14:53 Vierjährige kommt bei Reitunfall ums Leben

Jüterbog - Ein vierjähriges Mädchen ist beim Reiten in Brandenburg vom Pferd gestürzt und seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Unfall sei es am Mittag am Kloster Zinna in Jüterbog geschehen, teilte die Polizei mit. Ein Junge habe das Pferd des Mädchens geführt, als sich das Tier erschrocken habe und durchgegangen sei. Die Vierjährige stürzte, blieb aber mit dem Fuß im Steigbügel hängen und wurde von dem Pferd mitgeschleift. Das Mädchen starb noch am Unfallort.

14:52 40 Jahre nach Terrorherbst: "Landshut" wieder in Deutschland

Friedrichshafen - Die vor 40 Jahren von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine "Landshut" ist wieder in Deutschland. In Friedrichshafen am Bodensee landeten heute zwei Frachtflugzeuge, die die in Einzelteile zerlegte Boeing 737 aus Brasilien in die Heimat zurückbrachten. In Friedrichshafen soll die "Landshut" nun restauriert werden, bevor sie ab Herbst 2019 im Dornier-Museum gezeigt werden soll. Die Maschine war schon seit 2008 aufgrund eines schweren Defekts nicht mehr flugfähig. Die Anti-Terror-Einheit GSG 9 stürmte vor 40 Jahren die Maschine in Mogadischu und befreite die Geiseln unversehrt.