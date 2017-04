Weil am Rhein 115 Tonnen in drei Teilen

Weil am Rhein-Haltingen. Die Bauarbeiten für den Fußgängersteg in Haltingen schreiten voran: In der Nacht auf Sonntag, 9. April, zwischen 0 und 6 Uhr wird das erste Brückenteil des Fußgängerstegs in Haltingen eingehoben, teilte die Bahn gestern mit. Der Fußgängersteg soll im August in Betrieb genommen werden.

Der 115 Tonnen schwere Oberbau der Brücke wird laut Bahn in drei Einzelteilen durch einen Kran eingesetzt. Der Einhub des Brückenteils auf der Westseite erfolgt am 10. April in der Zeit von 8 bis 11 Uhr, an der Ostseite über die Bundesstraße 3 (B 3) wird das Oberbauteil in der Nacht vom 11. auf den 12. April eingehoben, heißt es in der Mitteilung.

Dafür muss die Bundesstraße B 3 zwischen der Markgräfler Straße und der Großen Gaß von 22 bis 6 Uhr gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Markgräfler Straße und die Große Gaß und wird vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Die 67 Meter lange und drei Meter breite Fußgängerbrücke führt künftig Fußgänger und Radfahrer über die sechs Bahngleise sowie über die B 3 und ersetzt die bestehende Personenunterführung. Zudem dient der Fußgängersteg bis zum Abschluss der Baumaßnahmen in Haltingen als provisorischer Bahnsteigzugang zum Bahnhof Haltingen.

Nach dem Einhub des Brückenoberbaus schließen Beton- und Elektroarbeiten bis Ende August den Bau des barrierefreien Fußgängerstegs ab, so die Bahn. Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,8 Millionen Euro.