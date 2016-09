Friedlingen ist ein lebendiger Stadtteil. Viel hat sich in den zurückliegenden Jahren getan, viel wird sich auch in naher Zukunft ändern. Stichworte: Sanierungskonzept, Rheinparkerweiterung und energetisches Quartierskonzept. Auch die Ergebnisse des Friedlinger Dialogs, bei dem Bürger ihre Vorstellungen über städtebauliche Entwicklungsziele einbringen konnten, werden in den laufenden Prozess einfließen. Von Siegfried Feuchter Weil am Rhein. Die Stadt ist mit dem Friedlinger Dialog respektive „Weil am Rhein macht’s“ (wir berichteten) neue Wege der Information und Beteiligung der Bürger gegangen. „Es hat sich gelohnt“, resümiert Erster Bürgermeister Christoph Huber im Gespräch mit unserer Zeitung und verweist darauf, dass Anregungen auch in den weiteren Entwicklungsprozess für Friedlingen aufgenommen werden. „Beispielsweise hat der Bürgerdialog die Ausweisung eines Sanierungsgebiets beschleunigt“, sagt Huber mit dem Hinweis, dass es demnächst eine Informationsveranstaltung zu den Themen Sanierungsprogramm und energetisches Quartierskonzept gibt. Für die Erweiterung und Neugestaltung des Rheinparks haben 13 Planungsbüros im Rahmen eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs ihre Arbeiten abgegeben, wie Erster Bürgermeister Christoph Huber auf Nachfrage sagt. Derzeit werden die Entwürfe vorgeprüft, bevor eine Jury sie eingehend unter die Lupe nehmen und die ihrer Ansicht nach beste Arbeit auswählt. Am 21. Oktober sollen dann die Ergebnisse präsentiert werden. Die Erweiterung und städtebauliche Neuordnung des Rheinparks (Pilotparzelle), die beim Friedlinger Dialog auf das größte Interesse gestoßen ist, erstreckt sich im Süden bis zum Glashaus. Im Norden wird auch das Areal, auf dem derzeit noch Steine lagern und alte Schuppen stehen, einbezogen. Dort kann eine Wohnbebauung – beispielsweise ein markantes Gebäude (Turm) – erfolgen. Thema waren auch ein „Kulturband“ vom Kesselhaus bis zum Rhein. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden mit Spannung erwartet, sollen sie doch dazu beitragen, dass Friedlingen noch näher an den Rhein rückt und dass die Zugänglichkeit zum Rhein, wie Huber sagt, noch besser wird. Neue Erholungs- und Freizeitflächen, Wasserspiele, Sitzstufen ins Wasser und weitere spielerische Gestaltungselemente, um Aufenthaltsqualität und Verweildauer zu erhöhen, sowie ein durchgängiger Rheinuferweg sind beispielsweise bei den vom Planungsbüro „Firu“ moderierten Workshops vor zwei Jahren diskutiert worden. Immer wieder ein Thema ist eine direkte Fußgängerverbindung vom Glashaus auf die Rheininsel. Neben einer Fußgängerbrücke war schon eine Seilbahn ins Gespräch gebracht worden. Was kann 2017 umgesetzt werden" „Kurzfristig müssen die vereinigten Hüttenwerke im nördlichen Reinpark beseitigt und bis zum Brückenfest Mitte kommenden Jahres das Steinelager entfernt werden“, sagt Huber. In den „städtebaulichen Ideenteil“ des Wettbewerbs sind auch die Bereiche Tulla- und Blauenstraße mit den Sportanlagen eingeflossen, ebenso die freie Fläche zwischen dem E+H-Parkhaus und der Blauenstraße. Bekanntlich braucht Friedlingen noch eine weitere Kindertagesstätte, eventuell in Kombination mit einem Jugendzentrum.