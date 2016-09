Weil am Rhein. Die 22. Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein findet am Samstag, 24. September, von 9 bis 13 Uhr in der Realschule Dreiländereck und im Oberrhein-Gymnasium statt. 135 Betriebe und Institutionen stellen mehr als 250 Ausbildungsberufe vor. Allen Interessierten werden wichtige Fragen zur Berufsorientierung beantwortet. Die Börse bietet praktische Hilfen, viele Tipps und vor allem Kontakte zu den einzelnen Ausbildungsbetrieben. Jungen Menschen soll diese Plattform Orientierungshilfen auf dem Weg von der Schule zum Beruf geben. Auch in diesem Jahr werden als Unterstützung zur Ausbildungsplatzsuche für die Eltern zwei Informationsveranstaltungen zu den Themen „Ich will meinem Kind doch nicht reinreden“ und „Karriere mit Lehre“ angeboten.