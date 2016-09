Weil am Rhein (sif). Klaus-Michael Effert, Vorsitzender von Weil-aktiv, will die Verantwortlichen von Investor Cemagg, Bilfinger Real Estate, Bauherr des Einkaufszentrums Dreiländergalerie, nach Weil am Rhein holen, um mit ihnen gemeinsam über den neuesten Stand des Centers und die Erwartungen des Weiler Handels zu diskutieren. Dabei soll ihnen, wie es Jürgen Rühle (siehe nebenstehenden Bericht) gefordert hat, den Wunsch nach einer Fußgängerbrücke und einer Überdachung in der Innenstadt nahegebracht werden. Jürgen Rühle berichtete der Versammlung über die Verträglichkeitsanalyse, die SK Standort & Kommune Beratungs GmbH im Auftrag von Cemagg angefertigt hat. Danach will das Center mit seinen 60 Geschäften auf einer Verkaufsfläche von 16 500 Quadratmetern 68 Millionen Euro Umsatz (4100 Euro pro Quadratmeter) im Jahr machen. 15 Millionen Euro wird das Center laut Rühle dem Weiler Einzelhandel entziehen, wobei laut diesem Gutachten der Kaufring und die Insel am meisten verlieren werden. Die Gutachter sprechen beim Kaufring unter anderem von „einem massiven Renovierungsstau“. Nach den Worten Rühles muss der Weiler Handel alle Hebel in Bewegung setzen, um eine gute Anbindung der Innenstadt an die Dreiländergalerie zu erreichen. Nur dadurch könnten die bestehenden Geschäfte die notwendige Kundenfrequenz erreichen.