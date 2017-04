Weil am Rhein 150 bunte Osternester suchen

„Warum soll man etwas neu erfinden, wenn die Premiere gut funktioniert hat?“ Diese rhetorische Frage stellte Klaus-Michael Effert, Vorsitzender von Weil-aktiv, am Freitag bei der Vorstellung der diesjährigen Osteraktion der Weiler Händler. Diese wird nämlich dieselbe sein wie im vergangenen Jahr.

Weil am Rhein (hf). In den Geschäften werden also wieder bunte Osternester, in denen sich Blühendes ebenso befindet wie Süßes, verstecken, die Kinder dann an Ostersamstag, 15. April, von zehn Uhr an suchen dürfen. „Dazu muss man schon in die Geschäfte hineingehen, die Nester sieht man durch das Schaufenster nämlich nicht“, sagte Jörg Stücklin von der gleichnamigen Blumenoase, der die Nester zusammenstellt, die Weil-aktiv stiftet.

„Im vergangenen Jahr kam diese Aktion bestens an“, erinnert Klaus-Michael Effert, der hofft, dass die Kleinen auch in diesem Jahr wieder in Scharen ausschwärmen, um die bunten Nester zu entdecken. Ist ein solches gefunden, darf es natürlich mit nach Hause genommen werden.

In der Innenstadt, so Effert weiter, werden fast alle Geschäfte mit von der Partie sein. Damit auch viele Kinder auf ihre Kosten kommen, sind es nicht gerade wenige Osternester, die die Geschäftsleute in ihren Regalen und auf ihren Tischen unterbringen. 150 Osternester stehen zur Verfügung.

Damit auch die Eltern, speziell natürlich die Mütter der kleinen Nesterjäger, einen österlichen Frühlingsgruß von Weil-aktiv erhalten, gehen Damen in einem Osterhasenkostüm durch die Innenstadt und verteilen Blumentöpfe. Jörg Stücklin wird im Auftrag der Händlervereinigung mehrere hundert blühende Frühlingsboten besorgen.

Auch ohne verkaufsoffenen Sonntag hoffen die Händler auf einen regen Besuch in der Stadt, in der die einzelnen Geschäfte zum Teil mit eigenen Osteraktionen aufwarten. Für blühende Rabatten und Beete am Straßenrand sorgt die Stadtverwaltung.