Von Marco Fraune

Ein Hauch von Frühling weht durch die Innenstadt. Während das Wetter in den vergangenen Tagen eher an Herbst erinnerte, sind die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei aktuell dabei, die Beete herzurichten und mit Blumen die Winterzeit zu verabschieden.

Weil am Rhein. Besonders farbenfroh kommen bereits die bepflanzten Kübel daher, von denen 16 Stück die Hauptstraße säumen. Doch auch die rund 20 Beete in der Innenstadt und im Läublinpark reihen sich in den Arbeitsplan ein. „Der Winter verabschiedet sich und die Beete werden vorbereitet für das Frühjahr“, erläutert Stephan Schmieder, Sachgebietsleiter Gärtnerei.

Insgesamt 20 000 Blumen sollen in der Stadt zum Blühen kommen. Hierfür sind nun drei Mitarbeiter dabei, die Beete herzurichten, drei weitere kommen bei den Pflanzaktionen zum Einsatz. Weitere Stadtgärtner kümmern sich darum, dass der Rasen geschnitten oder Gräser und Stauden zurückgeschnitten werden. „Die Pflanzen treiben frisch durch“, weiß Schmieder. Wildkraut beziehungsweise Unkraut wird ebenfalls schon gejätet.

Die Vorarbeiten, dass es in der Innenstadt im Frühling blüht, erfolgten bereits im Herbst. Stiefmütterchen, Gänseblümchen und auch Vergissmeinnicht sowie Setzlinge für die Tulpen waren dabei. Unter anderem mit Vergissmeinnicht, Goldlack und Islandmohn soll für Frühlingsstimmung gesorgt werden. Auch der Läublinpark und der Rheinpark werden mit Frühlingsflor bestückt. „Nachtfrost macht den Pflanzen nichts aus“, weiß Schmieder.

Da die personellen Ressourcen der Stadtgärtnerei begrenzt sind, erfolgt die Bepflanzung der Beete in den anderen Ortsteilen schon im Herbst. Schmieder: „Das ist eine zeitliche Frage.“ Außerdem würde es wenig bringen, in der 20er-Zone die Beete an der Hauptstraße schon dann herzurichten. So sei dort die Gefahr deutlich größer, dass Autofahrer nach dem Parken die Pflanzen platttreten – besonders, wenn Schnee auf dem Beet liegt. In der Regel nach dem Buurefasnachtsumzug wird daher hier abhängig vom Wetter gepflanzt.

Schmieder muss bei der Erstellung des Bepflanzungskonzeptes die Standortverhältnisse berücksichtigen. Die Aspekte Robustheit und Wasserverbrauch spielen eine zentrale Rolle. Von den ursprünglich sechs Palmen auf dem Schlaufenkreise sind noch zwei aktuell in Schuss, wie vor dem Winter. Länger anhaltende Temperaturen von minus 15 Grad und mehr bekommen ihnen nicht. Die Bananenstauden in Läublinpark wurden winterfest eingepackt und werden ab März/April wieder freigelegt. Die Palmen, die auf dem Rathausplatz stehen, warten im Gewächshaus der Stadtgärtnerei darauf, an die wärmere Luft geholt zu werden.