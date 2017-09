Weil am Rhein 20 Tage Haft drohten

Weil am Rhein. Einen 28-jährigen Mazedonier hat eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und Schweizer Grenzwache am Sonntagabend in einem Intercity zwischen Basel und Freiburg kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorliegt, heißt es im Polizeibericht.

Wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz war er im Frühjahr 2016 zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro verurteilt worden, die er bislang nicht bezahlt hat. Ersatzweise drohten ihm jetzt 20 Tage Haft. Da der Mann die Geldstrafe einschließlich Gerichtskosten, insgesamt 273,50 Euro, bezahlen konnte, blieb ihm das Gefängnis erspart.