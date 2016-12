Ein Seidenschal aus Indien, das neue Kleid, hergestellt in Sri Lanka, Lachs aus Norwegen oder eine Uhr Made in Swizerland: Wer macht sich schon Gedanken darüber, welche Wege die vielen schönen Geschenke zurückgelegt haben, bis sie auf dem Gabentisch liegen können? Wer denkt schon darüber nach, wie viele Menschen dafür arbeiten mussten, damit alles pünktlich unter den Tannenbaum gelegt werden kann?

Weil am Rhein (sc). Dass das möglich ist, dafür sorgen auch Lastwagenfahrer, die Tag für Tag unzählige Kilometer auf den Straßen zurücklegen. Damit wir auf nichts verzichten müssen, sind sie auch an den Weihnachtsfeiertagen unterwegs. Ihre Familien zuhause müssen Weihnachten ohne den Vater verbringen.

Am Zollhof an der A 5 stehen die großen Brummis, und ihre Fahrer warten darauf, nach den Feiertagen weiterfahren zu dürfen. Geschlafen wird in der Lkw-Koje, gekocht auf einem kleinen Gaskocher. Man steht hin und wieder eine Weile beieinander, raucht eine Zigarette und tauscht sich aus.

Deutsch spricht kaum einer – ein paar Brocken vielleicht. Am Rande des Lkw-Parkplatzes gibt es ein schmuckloses Toilettenhäuschen, in dem auch geduscht werden kann. In einem Hotel zu schlafen wäre schön, doch das käme zu teuer, sagt Vladimir (43). Er ist aus Weißrussland. Seine Frau mit den achtjährigen Zwillingen und dem 23-jährigen Sohn sind 2000 Kilometer weit weg. Der einzige Trost ist der Laptop. Er bietet Unterhaltung, aber vor allem kann Vladimir dadurch mit seiner Familie in Kontakt treten.

Maxim (29) hat es da etwas leichter, denn er hat noch keine Kinder. Auch er stammt aus Weißrussland. Aridas (38), seine Kinder sind neun, 13 und 19 Jahre alt, kommt aus Litauen. Zwischen seiner Familie und ihm liegen an Heiligabend 1500 Kilometer. Er vermisse seine Familie, sagt er. Erst am 8. Januar wird er wieder daheim sein.

„Was sollen wir machen?“, sagt Matsiuk (49), der älteste der Lkw-Fahrer. Auch er stammt aus Litauen. Frau und Sohn werden an den Feiertagen allein sein. Drei Tage müssten sie mit ihren Lastern auf dem Parkplatz warten, bis sie schließlich am heutigen Dienstag weiterfahren dürfen.

„Wir werden gemeinsam essen und trinken und werden in unseren Lastwagen schlafen“, erzählen sie übereinstimmend. Schließlich hätten sie ihre Notebooks, das biete ein bisschen Unterhaltung und vor allem die Möglichkeit, mit der Familie in Kontakt zu treten.

Vladimir, Maxim, Aridas und Matsiuk klagen nicht, sie nehmen das Warten und das Fernsein von ihren Familien hin. „Das ist unsere Arbeit“, sagen sie, dann gehen sie zurück zu ihren großen, 17 Meter langen Brummis, die im leeren Zustand schon 17 Tonnen wiegen.