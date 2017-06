Weil am Rhein 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Bognor Regis

Weil am Rhein. Das zehnjährige Bestehen der Dreiländerbrücke (Passerelle) an diesem Wochenende – gleichzeitig ein Symbol für die deutsch-französische Partnerschaft mit Huningue – wird verbunden mit dem Jahrestreffen der Städtepartner-Vereine in Weil am Rhein. Bognor Regis und Weil am Rhein können dabei auf 30 Jahre Städtepartnerschaft zurückblicken, Trebbin war bekanntlich drei Jahre später als Städtepartner hinzugekommen. Im Besuchsprogramm steht das Brücken-fest deshalb im Mittelpunkt.

Nach einem Empfang durch die Stadt Weil am Rhein am Donnerstag im Rathaus ist eine Exkursion zum Rheinfall nach Schaffhausen und zur Brauerei Waldhaus Gelegenheit für die Gäste, sich intensiver auszutauschen.

Am Samstag, 30. Juni, können die Gastgeber aus Weil am Rhein mit ihren Gästen die Region individuell erkunden, bevor am Abend die Höhepunkte des Brückenfestes mit Konzerten auf der Bühne im Rheinpark und abschließendem Feuerwerk warten. Auch das Sonntagsprogramm des Festes, ein Empfang im Kesselhaus mit anschließendem Spaziergang durch Huningue gehören zu den Eckpunkten.

Dabei haben die Weiler Städtepartner mit ihrem Vorsitzenden Christian Leitherer wieder ein Besuchsprogramm für Jugendliche organisiert. Der neue Vorsitzende war beim städtischen Empfang als Dirigent der Bond’s Big-Band und am Sonntag als klassischer Solist in seinem Metier als Musiker tätig.

Nach einer humorvollen Begrüßung durch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ging Adam Cunard, der stellvertretende Bürgermeister von Bognor Regis, auch auf die aktuelle europäische Lage ein und betonte die Wichtigkeit dieser Treffen in Zeiten des Brexit und terroristischer Gefahren. Er überbrachte Geschenke und erzählte von der Menschenkette, die am Freitag, 7. Juli, am Strand von Bognor Regis geplant sei, sowie von spektakulären Modernisierungen im Freizeitbereich wie einem der größten Hallenbäder.

Ina Schultze, Bürgermeister-Stellvertreterin aus Trebbin, erwähnte die neuen Entwicklungen im Bereich der Infrastruktur von Trebbin, während Bärbel Bartl als Vorsitzende des Trebbiner Städtepartnervereins abschließend ein Gemälde von Eva Klepper überbrachte, das die Dreiländerbrücke zeigt.

Beim Empfang der Stadt waren auch die früheren langjährigen Vorsitzenden des Weiler Städtepartnervereins dabei wie Renata Buck, Tonio Paßlick, Hans-Jürgen Friedrich und Klaus Geese, aber auch Patrick und Pauline Hastings aus Bognor Regis, die bei Anbahnung der Städtepartnerschaft aus englischer Sicht eine Rolle spielten.

Bognor Regis war 1986 auf Anregung von Peter und Gail Blaschguda als englische Partnerstadt ins Auge gefasst worden. Briefwechsel zwischen Schulen und Vereinen erkundeten die Chancen für einen lebendigen Austausch im Sommer der 1200-Jahrfeier von Weil am Rhein. Beim Festakt zum Jubiläum war berets eine kleine Delegation aus Bognor Regis da mit Patrick und Pauline Hastings und Barbara Timms mit ihrem Mann, die damals Vorsitzende des englischen Vereins war.

Vizepräsident Geoffrey Soothill hielt auf Anregung der VHS Weil am Rhein einen Vortrag über Bognor Regis, der auf große Resonanz stieß. Und der damals gerade neu gewählte Kulturreferent Tonio Paßlick hatte in Gesprächen mit der Twinning-Association Bognor Regis in der englischen Küstenstadt im September endgültig Termine für die beiden Gründungsbegegnungen fixiert.

Der Stadt Bognor Regis war es wichtig, dass die städtische Partnerschaft von Vereinen getragen wird. Ein Besuch von 25 Vertretern von Schulen und Vereinen Ende Oktober 1987 schuf eine breite Basis, und am 5. Februar 1987 wurde der Weiler Verein gegründet. Am 7. April 1987 entschied sich der Gemeinderat mit großer Mehrheit für eine Partnerschaft mit Bognor Regis. Eine rege Reisetätigkeit begann schon vor der offiziellen Verschwisterung, da eine Volkshochschul-Klasse unter Leitung von Gail Cashmore England besucht und Rollhockey- und Badminton-Mannschaften bei Turnieren in Bognor Regis teilnahmen.

Zur Verschwisterung kam es offiziell am 6. September 1987 in Bognor Regis. Oberbürgermeister Dr. Peter Willmann und Bürgermeister Tom Boothman unterzeichneten die Urkunde. Viele der damals beteiligten sind beim diesjährigen Treffen dabei.