Weil am Rhein 40 Millionen investiert die Wohnbau

Weil am Rhein (sif). Der Bauantrag ist gestellt, und die Arbeiten können europaweit ausgeschrieben werden, sobald die Baugenehmigung vorliegt: Rund 40 Millionen Euro investiert die Wohnbau Weil am Rhein in das Großprojekt an der August-Bauer-Straße. Dort entstehen 86 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen sowie zwei Demenzwohngruppen mit jeweils zwölf Einzelzimmern. Zusätzlich werden in den großen Gebäudekomplex, der nach den Plänen der Stuttgarter Architekten Herrmann+Bosch realisiert wird, noch drei Gewerbeeinheiten integriert. Zum einen erhält die Diakoniestation neue Räume, zum anderen wird das Familienzentrum Wunderfitz mit Büro, Gruppenräumen und einem Veranstaltungsraum ein neues Domizil erhalten. Auch die Caritas wird an die August-Bauer-Straße umziehen. Die gesamte Wohnfläche in dem Projekt wird 8083 Quadratmeter groß sein, die der Gewerbeflächen 1810 Quadratmeter. Außerdem gehört noch eine Tiefgarage mit 120 Plätzen zu dem Projekt.

Wann mit dem Bau begonnen wird, kann Geschäftsführer Andreas Heiler noch nicht sagen. Wenn die Baurechtsabteilung die Baugenemigung erteilt, dann dauere es noch weitere drei bis vier Monate.

Wie groß die Investitionssumme mit rund 40 Millionen Euro für das städtische Wohnungsbauunternehmen ist, lässt sich schon daran ablesen, dass in den vergangenen 62 Jahren, seit es die Wohnbau gibt, 82,5 Millionen Euro in den Wohnungsbau einschließlich der Modernisierungsmaßnahmen, aber ohne Instandhaltungskosten investiert wurden.