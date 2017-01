Unter den rund 50 afghanischen Flüchtlingen in der Stadt geht die Angst um. Seit dem deutschen Rückführungsabkommen mit dem Staat am Hindukusch fürchten sie, abgeschoben zu werden. Und seit die ersten 34 ihrer Landsleute in Frankfurt den Rückflug antreten mussten, ist die Angst zum Alptraum geworden.

Rund 50 Schutzsuchende aus Afghanistan leben derzeit in Weil am Rhein. In der Anschlussunterbringung durch die Stadt sind es nach Auskunft der Flüchtlingsbeauftragten Anu Karjalainen nur drei Personen.

Der Großteil der Asylsuchenden wohnt derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft in Alt-Weil, darunter fünf Familien sowie eine Mutter mit zwei Kindern. Sie und vier Familien haben bereits einen negativen Asylbescheid erhalten und Widerspruch eingelegt – mit zunächst aufschiebender Wirkung. Bei einer Familie steht der Anhörungstermin noch aus, teilt Heimleiterin Dagmar Fük-Baumann mit.

In der Unterkunft in Haltingen sind nach Angaben von Heimleiter Bernhard Heyl 18 Flüchtlinge aus Afghanistan untergebracht. Die Hälfte sind Einzelpersonen. Erst ein Teil der Bewohner habe bislang einen Anhörungstermin gehabt. Ein Bescheid liege noch in keinem Fall vor.

Weil am Rhein. Denn auch bei fünf der sechs afghanischen Familien, die in der Altweiler Gemeinschaftsunterkunft wohnen, ist der Asylantrag negativ beschieden worden. Sie alle haben dagegen zwar Widerspruch eingelegt, wissen aber auch, dass er im Zweifelsfall nur eine aufschiebende Wirkung hat.

Für die Sicherheit Haus und Hof verkauft

In der Gemeinschaftsunterkunft in der Hinterdorfstraße bilden die Afghanen, allesamt Familien mit Kindern, die größte Gruppe unter den 61 Bewohnern. Es sind Tadschiken, Paschtunen und Hasari, die vor Bürgerkrieg und Terror, meist über die Balkanroute, geflohen sind und seit gut einem Jahr in Deutschland sind. In Alt-Weil wohnen sie gemeinsam mit anderen Schutzsuchenden aus Syrien, dem Irak, Pakistan und Gambia friedlich unter einem Dach zusammen. Von einem sehr guten Miteinander im Haus sowie mit der Nachbarschaft spricht auch die Heimleiterin Dagmar Fük-Bau­mann.

Warum das friedliche Miteinander in ihrer Heimat nicht funktioniert? Die Regierung stachele die verschiedenen Ethnien gegeneinander auf, Taliban und der sich ausbreitende Islamische Staat heizen religiöse Konflikte an, fast täglich gebe es Anschläge mit Toten und Verletzten, sagt Assadollah Noori, einer der Familienväter, die sich gemeinsam mit ihren Frauen und drei weiteren Bewohnerinnen aus Syrien und dem Irak zu einem Gespräch bereiterklärt haben. Er habe Haus und Hof verkauft, um sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen.

„Das Geld fließt in die Paläste der Reichen“

Wie Gholan Khoshwakht, Shakur Safi und Fatema Jafari, die alleine mit ihren zwei Kindern geflohen ist, glauben sie nicht, dass die von der Bundesregierung zugesagte milliardenschwere Hilfe beim Volk ankommt. „Die Regierung ist korrupt, das Geld wird wieder nur in die Paläste der Reichen fließen.“

„Eine Rückkehr nach Afghanistan ist eine Reise in den Tod“, heißt es in der Runde. Jeder kann über traumatische Erfahrungen mit Gewalt und Verfolgung berichten, von Angehörigen und Freunden, die dem Terror zum Opfer fielen. Und sie erzählen von der Perspektivlosigkeit ihrer Kinder, denen sie ein besseres Leben ermöglichen wollen.

„Hier wird man als Mensch gleich behandelt“

Worauf sie sich mit der Flucht einließen, wussten sie dagegen kaum. Natürlich, die dramatischen Bilder von der Balkanroute, die kannten sie aus dem Fernsehen, das auch ihr Bild von Deutschland bestimmte. „Dass hier Menschenrechte respektiert, Frauen nicht geschlagen werden, dass Demokratie herrscht und man in Freiheit leben kann“, betonen Ayanbibi Khoshwakht, Bahidi Ayoubi und Fatema Jafari. „Fast alle Bewohner machen hier erstmals die Erfahrung, dass sie als Menschen gleich behandelt werden“, hat auch Heimleiterin Fük-Baumann festgestellt. Sie erhält für ihren fürsorglichen Umgang immer wieder Lob von den Schutzsuchenden.

Vom deutschen Alltag aber wussten die Geflüchteten kaum etwas. Sie haben keine Vorstellung davon, dass das Asylverfahren so lange dauern kann und wie hart es hier sein wird, Arbeit zu finden, obwohl man doch Gipser, Landwirt und Koch war oder eine Fahrradwerkstatt hatte. Und wie schwer es ist, Deutsch zu lernen, vor allem als Analphabet, wie so mancher. Afghanen haben wegen der schlechten Bleibeperspektive keinen Anspruch auf Integrationskurse, erhalten aber dank der Ehrenamtlichen des Willkommenskreises zweimal wöchentlich Deutschunterricht.

In Afghanistan könne man aber auch heute nicht ungehindert etwas lernen, nicht zuletzt, weil die Taliban immer wieder Schulen zerstören, sagen Bahidi Ayoubi und ihr Mann Hafiz. Sie sind mit ihren fünf Kindern hier und erwarten ihr sechstes. Stolz erzählen sie von ihren 15- und 16-jährigen Töchtern, die in Weil zur Schule gehen und in dem einen Zimmer, das sie sich mit Eltern und Geschwistern teilen, fleißig lernen. „Ihre Jüngste hilft uns mit elf Jahren jetzt sogar beim Übersetzen“, ergänzt Fük-Baumann.

Auch der elfjährige Amir Jafari kann schon gut Deutsch. Er geht in die Sprachklasse der Gemeinschaftsschule, liest gerne. Deutsch sei sein Lieblingsfach, sagt Amir, der später mal Arzt werden will.

Ein Leben in Sicherheit und Freiheit sowie Bildung für die Kinder ist für alle in der Runde das Wichtigste. Das sagen auch Ndera Nour Eddin aus Syrien, die Mann und Söhne im Krieg verloren hat und zur Tochter nach Augsburg will; Hadil Al-Attwani ist mit Mann und drei Kindern aus dem Irak geflohen und hat für ein Jahr eine Anerkennung erhalten. Auch Nour Abozarad, palästinensische Syrerin, die allein mit drei Kindern hier ist, lernt deutsch und arbeitet stundenweise arbeitet, hat aber noch keinen Bescheid.

Trotz aller Hürden: Keiner in der Runde bereut seine Entscheidung, in Deutschland Zuflucht gesucht zu haben. Alles erscheint geregelt, der Schulbesuch für die Kinder, der Arztbesuch, wenn man krank ist, sogar die Arbeit, wenn man Glück hat. Dafür seien sie dankbar und würden sich gerne revanchieren.

Der kleinen Tochter das eigene Schicksal ersparen

Assadollah hatte in Friedlingen einen Job gefunden und Somajeh Khodadadi nimmt am Ausbildungsprogramm „Integration durch Arbeit“ teil, während ihr Mann Mohammed-Reza die eineinhalbjährige Tochter hütet. Die junge Familie hat noch keinen Anhörungstermin und die Hoffnung, in Deutschland bleiben zu können – auch um der kleinen Tochter das eigene Schicksal zu ersparen, unter dem Druck einer im Westen kaum vorstellbaren Macht von Tradition mit 14 Jahren verheiratet zu werden.

Was sie sich nun alle wünschen würden? „Dass Deutschland die Rückführung nach Afghanistan stoppt.“