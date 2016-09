Weil am Rhein (sif). „Wohnpark an der Goethestraße“ heißt das Projekt, das die Amann Wohnbau aus Rheinfelden auf den 4000 Quadratmetern, die sie von der Johannesgemeinde gekauft hat, realisieren wird. 50 Wohnungen in vier Punkthäusern werden entstehen, zudem eine Tiefgarage mit 50 Stellplätzen sowie für jede Wohnung zwei Fahrradabstellplätze. Die Nachfrage nach den Wohnungen bezeichnet Geschäftsführer Holger Amann als „hervorragend“. Im Oktober wird die Amann Wohnau mit dem Abriss der Gebäude auf dem jetzt ihr gehörenden Areal anfangen. Das ehemalige Kindergartengebäude „Arche“, das alte Pfarrhaus und ein Teil des Gemeindehauses müssen weichen.