Weil am Rhein (sif). 60 Jahre reicht die Tradition der Weiler Neujahrsempfänge zurück. In diesen sechs Jahrzehnten ist der Empfang zu dem gesellschaftlichen Ereignis in Weil am Rhein geworden. Siegfried Feuchter sprach mit Personalleiter Christoph Braun, der zusammen mit Andrea Steinebrunner seit nunmehr zehn Jahren den Weiler Neujahrsempfang bestens organisiert. Er findet am Freitag, 13. Januar, im Rathaus statt.

Unser Neujahrsempfang ist jedes Jahr etwas Besonderes, deshalb ist er auch so beliebt.

Ja. 750 Einladungen an Repräsentanten aus dem öffentlichen Leben gingen raus, dazu wurden 100 Bürger eingeladen. Nach den vorliegenden Anmeldungen werden wir wieder 650 Gäste im Rathaus erwarten.

Ja. Wie gesagt, es werden jedes Jahr 100 Bürger eingeladen, 145 hatten sich um eine Einlasskarte beworben. Uns ist wichtig, dass wir eine gute Durchmischung haben.

Zwischen 150 und 200.

Natürlich. Wir haben aus jedem Monat Jungbürger, also junge Leute, die 18 Jahren alt geworden sind, eingeladen, zudem sämtliche Schülersprecher der Schulen sowie die Klassenbesten und Preisträger. Auch im vergangenen Jahr Neuzugezogene haben per Los eine Einladungskarte erhalten.

Das hoffe ich doch. Dieser Empfang ist ein besonderer Anlass, entsprechend sollte man sich auch kleiden. Seit wir auf dem Einladungsschreiben auf die Abendgarderobe hinweisen, gibt es fast keinen Ausreißer mehr.

Ja. Im Mittelpunkt steht die Rede des OB, und die Orchestergesellschaft sorgt in bewährter Weise für den musikalischen Rahmen. Ehrungen gibt es auch. Zwei Personen aus dem kulturellen Leben erhalten die Landesehrennadel. Außerdem wartet eine künstlerische Überraschung auf die Gäste.

In jedem Fall. Das zeigt sich schon daran, dass immer wieder Leute bei uns anrufen, die gerne eine Einlasskarte haben möchten. Auch von außerhalb der Stadt kommen Anfragen, das unterstreicht doch die Beliebtheit des Empfangs.

Absolut. Das ist immer wieder aufs Neue spannend und interessant, weil es auch eine Tätigkeit jenseits unseres Tagesgeschäfts ist.

Das ist schwierig zu sagen. Da fällt mir ein, dass vor einigen Jahren – ich stand gerade im Rathausfoyer – dem OB ein paar Seiten seines Redemanuskripts fehlten. Ich bekam das über das Mikrofon mit, eilte in den Rathaussaal, um Herrn Dietz eine Kopie seiner Rede, die ich zufällig dabei hatte, zu bringen. Seither habe ich immer eine Kopie bei mir. Man kann ja nie wissen.

Fünf Trachtenträgerinnen und Trachtenträger helfen den 15 Mitarbeitern des Rathauses beim Service. Außerdem wird beim offiziellen Teil der neue Vorsitzende Michael Lindemer ein Grußwort sprechen.

60 Jahre Neujahrsempfang – ist da etwas Besonderes zu erwarten?

Läuft er im bewährten Rahmen ab?

Musste bei den Bürgerkarten das Los entscheiden?

Wie viele der eingeladenen Gäste werden das erste Mal dabei sein?

Sind auch junge Leute darunter?

Und alle Gäste werden in „schöner Abendgarderobe“ erscheinen, wie es auf der Einladungskarte gewünscht wird?

Wie gestaltet sich der Ablauf? Alles wie gehabt?

Der Neujahrsempfang genießt nach wie vor einen hohen Stellenwert.

Sie und Frau Steinberunner organisieren federführend das gesellschaftliche Ereignis zum zehnten Mal. Macht es noch Spaß?

Gab es in den zehn jahren ein besonderes Erlebnis?

Wirkt die Markgräfler Trachtengruppe beim Stehempfang mit?