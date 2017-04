Weil am Rhein 70 fahrende Händler dabei

Von DanielaBuch

Ein breitgestreutes Sortiment aus den Bereichen Haushalt, Hobby, Werkstatt, Gesundheit, Kunsthandwerk, Textilien und Spielzeug hielt gestern der Jahrmarkt entlang der Hauptstraße zwischen Berliner Platz und Läublinpark für die Besucher bereit.

Weil am Rhein. Veranstaltet wurde der Jahrmarkt wie immer in bewährter Form von der erfahrenen Arbeitsgemeinschaft für Veranstaltungen und Werbung (ARGE) mit Reiner Wäldele aus Oberkirch und Ortraut Meyer aus Denzlingen an der Spitze. Die Arbeitsgemeinschaft kümmerte sich um Unterlagen, Planung, Werbung, Einteilung und Aufsicht während der ganztägigen Veranstaltung, für die der entsprechende Abschnitt zwischen der Einmündung Danziger Straße und Römerstraße für den Straßenverkehr gesperrt worden war.

Abermals war es gelungen, eine gute Mischung des Angebots zu gewährleisten, wie sich Reiner Wäldele freute: „Es sieht gut aus“, sagte er auch angesichts der zahlreichen Besucher. Neben bewährten Waren konnten auch Neuheiten präsentiert werden, unter anderem ein Bambus-Kristalltuch zum Putzen oder aufblasbare Sofas für den Garten.

Insgesamt mehr als 70 fahrende Händler waren vor Ort, um ihre Waren anzubieten, etliche Stammkunden zu bedienen, aber natürlich auch um neue Kunden zu gewinnen und die Neugierde der Passanten zu wecken. Unter den Teilnehmern waren erneut überwiegend Stammhändler, die sich frühzeitig angemeldet hatten, doch gab es auch noch einige Plätze, die für Kurzentschlossene bereitgehalten worden waren. Diese konnten alle belegt werden, wobei die Nachfrage größer als die Marktkapazität war. „Einige mussten sogar wieder wegfahren“, berichtete ARGE Marktmeister Karl-Heinz Baur. Tags zuvor hatte ein Jahrmarkt in Waldshut stattgefunden, so dass sich besonders viele Händler ohnehin in der Region aufhielten und daher auch gerne Weil am Rhein als Anschlussort aufgesucht hätten.

Knapp drei Dutzend Märkte organisiert die Arbeitsgemeinschaft pro Jahr im Raum Südbaden und erleichtert damit sowohl den Gemeinden als auch den Teilnehmern die Abwicklung. Dennoch gebe es noch etliche Stadtverwaltungen, die ihre Jahrmärkte in Eigenregie durchführten, wusste Karl-Heinz Baur, der mit seinem Stand, wie auch die meisten professionellen Händler-Kollegen, jährlich auf gut 240 Märkten zugegen ist.

Gemeinsam mit der städtischen Marktmeisterin Laura Schamberger, Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher und Erstem Bürgermeister Christoph Huber machten sich die Organisatoren am späten Vormittag zu einem Rundgang über den Jahrmarkt auf, begutachteten die Auswahl, verweilten hier und da an den Ständen und suchten das Gespräch mit den Anbietern.

Das in Weil am Rhein traditionell zweimal jährlich wiederkehrende Großereignis wird im Herbst die nächste Auflage erfahren: am Freitag, 1. September, ist von der Arbeitsgemeinschaft bereits der Termin für den Herbstjahrmarkt gebucht.