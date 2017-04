Weil am Rhein 70 Rollschuhläufer stellen ihr Können unter Beweis

Weil am Rhein. Vom Eierlauf und der Hocke bis zu rasanten Waagepirouetten und Doppelsprüngen – bei der Vereinsmeisterschaft des RSV Weil am Rhein, Abteilung Rollkunstlauf, war alles vertreten. Mit mehr als 70 Läufern fand die Meisterschaft am Wochenende in der Rollsporthalle im Nonnenholz statt. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde die Veranstaltung sogar auf zwei Tage ausgeweitet – die Pflichtwettbewerbe waren für Freitagnachmittag bis spät in den Abend und die Kürwettbewerbe für den kompletten Samstag terminiert, heißt es in einer Pressemitteilung des RSV.

Die Neulinge, genannt Sternchen, wurden in drei Gruppen unterteilt. Bei den Sternchen 1 und 2 ergatterten jeweils Lueila Frey und Clara Gutsche den ersten Platz. Die Sternchen 3, die Kleinsten, zeigten sich ebenfalls von ihrer besten Seite. Emely Brodt konnte sich hier den ersten Platz sichern. Aber auch die jüngste Teilnehmerin mit ihren drei Jahren zeigte sich hervorragend auf den Rollschuhen und bekam einen großen Applaus.

Die Anfänger 1, 2 und 3 begeisterten das Publikum unter anderem mit Dreisprüngen. Hier belegten Nora Zimmermann, Leila Issa und Laura Knaus den begehrten ersten Rang. Auch die Kategorie Freiläufer war breit vertreten. Für viele Läufer dieser Kategorie war dies die erste Pflichtmeisterschaft. Bei den Freiläufern 1 und 2 ließen Malin Bürgin und Ole-Finjas Richert ihre Konkurrenz hinter sich und holten in der Kombination Platz eins.

Die nächsthöhere Gruppe waren die Figurenläufer. Wie auch die Freiläufer traten sie in Kür und in Pflicht bei dieser Meisterschaft an. In der Kür belegte Finja-Marie Meier mit Sprüngen wie dem Rittberger oder dem Flip Rang eins, während Charlotte Sacher in der Pflicht und Kombination auf den ersten Platz rollte.

Bei den Kunstläufern unter elf Jahren herrschte ein regelrechtes „Bäumchen wechsel dich-Spiel“. Die Kür mit vielen guten Sprüngen gewann Luise Ritter, während Sarah Lütz sich in Pflicht auf Platz eins durchsetze. Die Kombination gewann aber schließlich wieder Luise Ritter. Bei den Kunstläufern über elf Jahren überzeugte Lisa Lopez deutlich in Pflicht, Kür und somit auch Kombination.

In der Kategorie Cup Damen Kür holt sich Sophia Heppeler mit einem orientalischen Kürprogramm Platz eins. Bei den Schülern C kristallisierte sich ebenfalls eine klare Siegerin heraus – Sarah Bürgin gewann Pflicht, Kür (und dies mit einem sehr schönen Axel) und Kombination.

Die Pflichtwettbewerbe bei den Schüler A und der Jugend gewannen Jule Bürgin und Andrea Degraf. In der Kategorie Junioren setzte sich Natascha Heppeler in Pflicht, Kür und Kombination durch. Sie schloss am Samstag die Vereinsmeisterschaft mit ihrem vierminütigen Kürprogramm, bestehend aus vielen Doppelsprüngen, sowie tollen Waagepirouetten, erfolgreich ab. In der Kategorie Meisterklasse startete Christiane Scherb nur in der Pflicht und erreichte den ersten Rang.

Für die Kunstläufer des RSV ist dies ein erfolgreicher Saisonstart. Der nächste Wettbewerb ist der Städte-Cup in Freiburg, der vom 5. bis 7. Mai von der Turnerschaft Freiburg veranstaltet wird, gefolgt von der südbadischen Meisterschaft. Letztere findet in der eigenen Halle vom 12. bis 14. Mai statt.