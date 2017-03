Weil am Rhein 900 Kilometer zurückgelegt

Weil am Rhein (sc). Der Radsportverein Haltingen (RSV) präsentierte bei seiner Generalversammlung im Gasthaus „Chläbi“ in Altweil viele sportliche Höhepunkte.

Rückblick: „Das Jahr 2016 fing für den RSV gut an“, sagte der Vorsitzende, Frank Herrmann. Dies vor dem Hintergrund, dass Lars Kämmlein, Mitglied der Nationalmannschaft, zum Jugendsportler des Jahres gewählt worden war.

Mit erfolgreichen Trainingswochen, dem Versuch, eine Mountainbike-Gruppe im Verein zu integrieren, aber auch Fahrer von E-Bikes anzusprechen, ging es sportlich weiter. Mit Kämmlein und dem frisch lizensierten Trainer Nico Weibezahl sowie dem aktiven Radsportler Tobias Gdanietz sei man für das erste Treffen, zu dem zehn Personen gekommen seien, sehr gut vorbereitet gewesen.

Rennsport: Den Jahresbericht der Rennsportgruppe zwei stellte Bernd Grothe vor. Mit 18 Teilnehmern wurde wieder ein Trainingslager auf Mallorca durchgeführt. Tägliche Radtouren rund um die Insel, aber auch Geselligkeit prägten die Tage. In dieser Trainingswoche wurden etwa 900 Kilometer zurückgelegt, berichtete der Sportgruppenleiter.

Andalusien entdeckten vier Radsportler des RSV auf dem Rennrad. Daneben wurden wöchentlich in der Region große Touren von bis zu 130 Kilometer unternommen. Im April geht es wieder auf die Insel Mallorca. 18 Teilnehmer seien schon „ganz in der Erwartung auf diese Radsportwoche“.

Sportliche Erfolge: Maria Raphaela Eggert ist als Sportlerin des Jahres nominiert, sagte Gdanietz. Die Radsportlerin konnte in der Sparte „Paracycling“ dreimal den ersten Platz und weitere Plätze in den vorderen Rängen erreichen. Die Leistungen der Sportgruppe 1 stellte Gerd Hund vor. Stolz sei der RSV auf Kämmlein, der an vielen Radrennen in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich erfolgreich teilgenommen habe. In der Saison 2017 kann der RSV auf fünf Lizenzsportler blicken: Maria Raphaela Eggert, Lars Kämmlein, Volker Kämmlein Betreuer , Jochen Gerbel und Tobias Gdanietz.

Finanzen: Kassierer Peter Lang präsentierte die Kasse, für die die Kassenprüfer Martin Henschel und Harald Pfister die Entlastung beantragten.

Tagespräsident Gustav Wallisers Dank galt der Vorstandschaft und er rief die Radsportler dazu auf, umsichtig zu fahren. Zum Ehrenvorsitzenden wurde der langjährige Vorsitzende Udo Gollenz ernannt.