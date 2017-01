Uli Weber ist bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Märkt für fünf weitere Jahre in seinem Amt als Abteilungskommandant bestätigt worden.

Weil am Rhein-Märkt (nos). Ihm zur Seite stehen seine beiden Stellvertreter Thomas Pradler und neu Michael Huber, der in die Führungsaufgabe hineinwachsen und das Team für den Neubau des Gerätehauses verstärken soll. Das neue Rettungsboot, das im September in Rostock abgeholt wurde, soll im April offiziell vom Landratsamt eingeweiht werden.

Vielzahl von Terminen In seinem Jahresbericht ließ der Abteilungskommandant das Jahr 2016 Revue passieren. Während 118 Terminen wurden insgesamt 2136 ehrenamtliche Stunden (Vorjahr 103 mit 1624 Stunden) geleistet. Von den 39 Einsätzen waren vierzehn Mal Hilfeleistungen auf dem Rhein, ein Brandeinsatz, fünf technische Hilfeleistungen, vier Alarmauslösungen durch Brandmeldeanlagen, eine Tierrettung, vier Einätze der Führungsgruppe und zehn sonstige Einsätze zu verzeichnen. Weber dankte den Kameraden für die durchschnittlich 77-prozentige Beteiligung an den 24 Übungen sowie den 20 Bootsübungen. Ohne Fehlzeiten war Uli Weber, je einmal fehlten Thomas Pradler und Waldemar Reider. Auch Fort- und Weiterbildungen wurden wahrgenommen, außerdem standen Ausschusssitzungen, Gruppenführersitzungen, Grund-, Funk- und Maschinistenausbildungen sowie je ein Truppführerlehrgang und eine Fortbildungsmaßnahme in Messtechnik auf dem Programm. Dazu kam eine Vielzahl gesellschaftlicher Aktivitäten vom Fasnachtsfeuer bis zum Ankerhock.

Dank für Einsatz Kassierer Daniel Maier berichtete in seinem fünfzehnten und letzten Bericht über die finanzielle Situation der Abteilung Märkt. Die Kassenprüfer Horst Bleckwehl und Raphael Rinkes bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Der dienstälteste Feuerwehrkamerad Karl Pradler hielt die Laudatio für den sich nicht mehr zur Wahl stellenden langjährigen Kassierer und überreichte ihm ein Geschenk. Der noch stellvertretende Stadtkommandant Hubert Strohmeier dankte auf seiner Abschiedstournee allen Kameraden für ihren Einsatz. Ein Grußwort sprach Sven Lenz, Vorsitzender des SV Märkt.

Wahlen: Abteilungskommandant Uli Weber, erster Stellvertreter Thomas Pradler; (beide wie bisher), zweiter Stellvertreter Michael Huber, Kassierer Patrick Kurz für Daniel Maier, Mannschaftsvertreter Rolf Rung (wie bisher), zum Kassenprüfer wurde Martin Hildenbrand für Horst Bleckwehl bestellt.

Termine: Hauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein am 7. April im katholischen Gemeindehaus, 28. Juli Ankerhock