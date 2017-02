Weil am Rhein. Im Rahmen der Bildungspartnerschaft zwischen dem Oberrhein-Gymnasium in Weil am Rhein und der Sparkasse Markgräflerland hat der Geschäftsstellenleiter der Sparkasse in Haltingen, Manuel Neiss, jetzt an zwei Tagen die Schüler der Kursstufe des OGW mit dem Schwerpunktfach Wirtschaft besucht

Den 17 Schülern wurde in vier Unterrichtsstunden die Möglichkeit gegeben, in das im Bildungsplan vorgegebene Thema „Kapital und Börse“ einzutauchen und das Börsenparkett zu betreten. Dabei wurden die Themen Märkte, Aktien, Indizes, verschiedene Anlegertypen und deren Anlageentscheidungen sowie das Thema Finanzmarktkrisen praxisnah erklärt. Im Anschluss nutzten die Schüler rege die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Außer der Unterrichtsgestaltung bietet die Bildungspartnerschaft den Schülern des OGW die Möglichkeit der Teilnahme am „Planspiel Börse“ der Deutschen Sparkassenorganisation. Hier können Teams gebildet und mit fiktivem Kapitaleinsatz erste Erfahrungen im virtuellen Börsengeschehen gesammelt werden.

Weiterer Bestandteil der Partnerschaft ist das Angebot von Praktika zur Berufsorientierung, welches jedes Jahr von den Schülern in Anspruch genommen wird.

Alles in allem handelt es sich hier laut den Verantwortlichen um ein gelungenes Kooperationsmodell zwischen Schule und Wirtschaftswelt, das den Unterricht für die (Wirtschafts-) Welt öffnet und auf diesem Wege reale Akteure aus der Wirtschaft im Unterricht zu Wort kommen, heißt es.