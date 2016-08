Weil am Rhein (sif). Das Aktionsbündnis „Miteinander“, das für den 16. September einen Sternmarsch nach Friedlingen und eine Kundgebung plant, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, geht jetzt in die werbliche Offensive und zeigt Flagge. In der Stadt wurden an Geschäfte und Bürger Plakate, Karten und Buttons verteilt, um deutlich zu machen, wie Mitorganisator Andreas Rühle betont, dass man sich von Rassismus und Extremismus distanziere. Wer noch Material benötigt, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@aktionmiteinander.de melden.