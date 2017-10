Weil am Rhein Alles rund um die Hochzeit

Nachrichten-Ticker

21:52 Katalonien: Zeitspiel der Separatisten

Barcelona - Die Separatisten in Katalonien spielen weiter auf Zeit. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont forderte zwar im Regionalparlament in Barcelona die Unabhängigkeit von Spanien. Er legte die Abspaltung aber sofort wieder "für einige Wochen" auf Eis, um den von der Zentralregierung in Madrid bisher verweigerten Dialog doch noch zu erzwingen. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy werde das Angebot aber erneut zurückweisen, berichtete der TV-Sender "La Sexta" unter Berufung auf Sprecher der Regierung.

21:50 Zwei Vermisste nach Felssturz in der Schweiz

Bern - Bei einem Felssturz haben Geröllmassen in der Schweiz drei Menschen verschüttet. Einer konnte sich selbst befreien und wurde per Helikopter ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei im Kanton Uri mitteilte. Die beiden anderen werden noch vermisst. Es handelte sich nicht um Touristen. Vielmehr arbeiteten die drei in den Bergen bei Ruosalp in der Nähe von Unterschächen rund 100 Kilometer südlich von Zürich am Ausbau eines Alpwegs. Das Gebiet sei schwer zugänglich, so die Polizei.

21:48 Hillary Clinton "schockiert" über Vorwürfe gegen Weinstein

New York - Hillary Clinton, frühere US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin, hat sich entsetzt gezeigt über Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Filmproduzent Harvey Weinstein. "Ich war schockiert und entsetzt von den Enthüllungen", teilte Clinton über ihren Sprecher auf Twitter mit. Weinsteins Verhalten, das einige Frauen nun öffentlich machten, könne nicht hingenommen werden. Weinstein hatte US-Demokraten in verschiedenen Wahlkämpfen CNN zufolge insgesamt Zehntausende Dollar gespendet.

21:46 Zwei US-Astronauten warten Raumstation ISS bei Außeneinsatz

Moskau - Bei ihrem zweiten Außeneinsatz innerhalb weniger Tage haben zwei US-Astronauten wichtige Wartungsarbeiten an der Internationalen Raumstation vorgenommen. Randy Bresnik und Mark Vande Hei schwebten nach erfolgreich getaner Arbeit wieder durch die Luke zurück in das fliegende Forschungslabor, wie die Nasa mitteilte. Bresnik und Vande Hei warteten einen Roboterarm, den sie erst bei ihrem gemeinsamen Außeneinsatz am vergangenen Donnerstag repariert hatten. Außerdem brachten sie einige Kameras an der Außenwand der ISS an.

20:52 Erste Quali-Niederlage für deutsche U21 seit 2010 zu

Drammen - Die beeindruckende Serie der deutschen Fußball-Junioren in der U21-EM-Qualifikation ist gerissen. Das Team von Europameister-Trainer Stefan Kuntz verlor am Abend in Drammen mit 1:3 gegen Norwegen. Deutsche U21-Teams hatten zuvor in den Ausscheidungsspielen 16 Siege in Serie gefeiert. Darüber hinaus war es die erste Niederlage nach über sieben Jahren: Zuletzt hatte Deutschland am 11. August 2010 mit 1:4 in Island verloren.