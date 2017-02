Weil am Rhein (sif). Wenn der Gemeinderat am 28. März zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, wird Investor Cemagg eine optimierte Planung für das Einkaufszentrum Dreiländergalerie vorlegen. Vor allem geht es um die geänderten Pläne gegenüber dem ursprünglichen Entwurf. Mit diesen Änderungen (Fassadengestaltung, Haupteingang, Eingang am Tram-Wendekreis) hat sich zwischenzeitlich die Bewertungskommission befasst, außerdem ist die Stadt in enger Abstimmung mit den Architekten von Cemagg.

Unterdessen will Weil-aktiv in Kürze mit einem eigenen Vorschlag aufwarten, was die Anbindung der Innenstadt an die Dreiländergalerie betrifft. Von der Forderung nach einem Fußgängersteg über den Schlaufenkreisel hinweg zum Center ist die Interessenvertretung des Weiler Handels mittlerweile abgerückt. Denn eine solche Verbindung lässt sich nicht realisieren, wie Erster Bürgermeister Christoph Huber bereits vor längerer Zeit erklärt hatte. Das weiß inzwischen auch Weil-aktiv. Denn laut dem Vorsitzenden Klaus-Michael Effert beauftragte die Vereinigung des Handels einen Architekten, um einen eigenen Vorschlag für eine möglichst optimale Anbindung der Dreiländergalerie an die Innenstadt auszuarbeiten.