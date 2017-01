Eine Familie in Friedlingen ist aus offenbar rassistischen Gründen von Rechtsextremen bedroht worden. Dem vorausgegangen sein sollen Nachbarschaftsstreitigkeiten, die gestern vor dem Amtsgericht Lörrach verhandelt wurden.

Weil am Rhein (sas). Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die Fahrzeuge der Familie, vor allem das der Ehefrau, wiederholt beschädigt zu haben.

Anklage: Er soll ein Türschloss mit Klebstoff zugeklebt, Tomatensoße oder Ketchup auf das Dach geschüttet und Aufkleber auf der TÜV-Plakette angebracht haben. Des Weiteren wird er beschuldigt, das Emblem zerkratzt und den Heckscheibenwischer festgeklebt zu haben. Außerdem soll er die Antenne des Autos entwendet sowie den Briefkasten der Familie mit Zeitungen verstopft und rohes Schweinefleisch hineingelegt haben.

Die Geschädigte ist mittlerweile aufgrund einer psychischen Erkrankung, die aus diesen Vorfällen resultierte, in ärztlicher Behandlung. Sie ist arbeitsunfähig und befindet sich in einer Reha-Klinik.

Aussage des Angeklagten: Der Angeklagte stritt in der Verhandlung alles vehement ab. „Tut mir leid, davon weiß ich nichts“, wiederholte er immer wieder. Es existiert ein Überwachungsvideo, von dem der Angeklagte explizit verlangte, dass es gezeigt werde. „Das kann nicht an dem Sonntag gewesen sein, an dem etwas passiert ist, denn ich trage meine Arbeitsklamotten“, erklärte er. Und sonntags arbeite er nicht. Auf dem Video sei der Angeklagte zu sehen, wie er von hinten in das betroffene Fahrzeug schaue. „Das war blöd von mir“, sagte er. Er habe lediglich in Erfahrung bringen wollen, an welcher Stelle sich in diesem Modell der Zigarettenanzünder befindet.

Die Aufkleber und Antenne habe er in der Garage auf dem Boden gefunden und mitgenommen. „Blöderweise“, wie er nun sagte. „Wenn ich gewusst hätte, dass das von denen ist, hätte ich das nicht gemacht.“ „Nehmen Sie alles mit, was herumliegt?“, wunderte sich der Richter. „Sonst hat sich ja keiner gekümmert“, lautete die Antwort des Angeklagten. Es gebe keinen Nachbarschaftsstreit, er kenne die meisten im Haus nicht einmal und gegen Ausländer habe er auch nichts. Einmal sei eine Gruppe vor dem Haus gewesen, die Klägerin habe dann Fotos gemacht, „obwohl nichts war“. Jemand wolle ihn da „mit reinziehen“ und „fertig machen“. Früher habe er Ärger mit einer anderen Frau gehabt, die auch den Kontakt zu dieser Familie gesucht habe. Anschließend sei ihm jemand mit den Worten „Dich machen wir fertig“ und „Ich bring dich um“ nachgelaufen.

Aussage der Geschädigten: Die Geschädigte sagte in der Verhandlung aus, den Mann schon öfter in der Nähe des Autos gesehen zu haben. Probleme habe es vorher keine mit ihm gegeben. Nach der Entdeckung eines Vorfalls habe er draußen gestanden, als sie die Tiefgarage verließ. Außerdem berichtete sie, ihn beobachtet zu haben, wie er Müll in ihren Briefkasten stopfte.

Richter Frick unterbrach die Verhandlung schließlich. Fortgesetzt wird sie am 31. Januar. Wir berichten weiter.