Weil am Rhein Anne Kaßecker schwingt den Taktstock

Weil am Rhein-Märkt. Unter dem Motto „Footprints – Musikalische Erinnerungen“ lädt das Akkordeonorchester Weil am Rhein für Samstag, 25. März, zu einem Konzert in die Altrheinhalle in Märkt ein. Für Dirigentin Anne Kaßecker, die im September 2016 die Leitung übernommen hat, wird es der erste Auftritt mit dem Orchester sein.

Die Veranstaltung soll eine Hommage an den verstorbenen Dirigenten Martin Eckerlin sein, sagt Kaßecker im Gespräch mit unserer Zeitung. „Auf dem Programm stehen Stücke, zu denen er das Orchester geleitet hat.“ Dazu zählen klassische Lieder, moderne Pop-Bearbeitungen und Originalliteratur für Akkordeon. Im Vorfeld hat sich Kaßecker mit der Konzertmeisterin zusammengesetzt und ausgetauscht. „Gemeinsam haben wir das Notenarchiv gesichtet und ein Programm auf die Beine gestellt“, sagt die Dirigentin. Auf der Liste stehen Lieder wie „Der Freischütz“, „Libertango“, „Oregon“, „Balkanfieber“ oder „I will survive“.

Sie selbst spiele gerne „gut bearbeitete Stücke“. Wichtig sei ihr, die Musik zum Leben erwecken zu können. „Aber es kommt ja nicht nur auf mich an, ich nehme auch Rücksicht auf die Spieler und binde sie mit ein, damit alle zufrieden sind“, stellt sie klar.

Die Vorbereitungen laufen etwa seit einem Dreivierteljahr, gemeinsam geprobt wird einmal die Woche.

Die Jugendabteilung des Akkordeonorchesters Weil leitet sie seit 2014. „Viele Spieler kenne ich seit Jahren.“ So sei dann auch der Vorstand auf sie zugekommen, als es um die Nachfolge ging. Außerdem hat sie auch schon das Jugendensemble in Grenzach und den Harmonica-Club Inzlingen geleitet. „Auf diese Weise konnte ich Erfahrungen sammeln“, erklärt Kaßecker. „Orchesterarbeit ist einfach toll. Man sieht, wie die Stücke wachsen und anfangen zu klingen, wie sich Stücke von den Noten zu richtiger Musik entwickeln“, beschreibt die Dirigentin ihre Motivation.

Sie sei ins Akkordeonspiel quasi hineingeboren worden. „Mein Vater war Dirigent des Grenzacher Orchesters und meine Mutter spielt dort heute noch die vierte Stimme“, erzählt Kaßecker. Von Anfang an wollte sie auch Akkordeon spielen, obwohl ihre Eltern ihr immer freigestellt hätten, was sie lerne. Auch ihr jüngerer Bruder stieß dazu. „Und meine Tochter fängt jetzt auch an“, sagt Kaßecker, die selbst immer noch in Grenzach mitspielt.

Beginn des Konzerts in der Altrheinhalle ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.