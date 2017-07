Weil am Rhein Anneliese Boll feiert ihren 80. Geburtstag

Weil am Rhein (sc). Anneliese Boll, die Witwe des langjährigen Oberbürgermeisters Otto Boll, feiert heute ihren 80. Geburtstag. Mit zwei Schwestern wuchs sie in Launeburg in Hinterpommern auf, wo sie auch geboren wurde und die Schule besuchte. Allerdings fand kein Unterricht statt, erinnert sich die Jubilarin. Es gab weder Lehrer noch Schulbücher, und so sammelte die Klasse im Wald Eicheln, Buchäcker, Ahornblätter und Pilze.

Erst 1945, nach der Flucht, wurde Anneliese Boll im schleswig-holsteinischen Beidenfleth richtig eingeschult. Fünf Jahre später kam die Familie mit einem Massentransport in das Markgräflerland nach Müllheim. Unvergessen bleibt der Jubilarin, wie sie damals auf Stroh mit nur einer Decke schlafen musste. Zu Weihnachten bekam sie ein Kopfkissen geschenkt, nachdem ihre Mutter Gänse gerupft hatte. Geld für eine weiterführende Schule war nicht da.

Also nahm Anneliese Boll in verschiedenen Haushalten eine Stellung an. Ihren ersten Mann, Berthold Haß, hatte die Jubilarin 1954 in der Weiler Eisenbahner Kantine kennen- und lieben gelernt. Zwei Jahre später wurde geheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder, Jürgen und Elisabeth, hervor. 1980 verstarb ihr Mann, was für Anneliese Boll ein schwerer Schlag war.

Beim DRK machte sie nun eine Ausbildung zur Schwesternhelferin und in der Folge war sie acht Jahre lang im Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach tätig. Hier lernte sie Hella Boll, die erste Frau von Otto Boll, kennen und übernahm nach deren Krankenhausaufenthalt die Betreuung und Pflege der Erkrankten. Nach deren Tod, der für Otto Boll schwer zu verkraften war, führte die Jubilarin seinen Haushalt. So lernte die geschätzte Frau ihren zweiten Mann kennen, und am 6. August 1990 heiratete das Paar kirchlich in Beuron. 23 Jahre dauerte das Glück, bis Otto Boll im Alter von 92 Jahren verstarb.

Zu den Hobbys der Jubilarin gehörte das Skifahren, das Wandern von der Ferienwohnung in Todtnauberg aus und die Pflege des Gartens. Gerne erinnert sich Anneliese Boll an die zahlreichen Urlaube, die sie in die USA oder auch nach Kanada führte. Mit der Familie, zu der auch zwei Enkel und vier Urenkel gehören, wird der Ehrentag gefeiert.