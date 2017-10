Weil am Rhein Ansprechende Formen und Farbenspiele

Von Walter Bronner

Schon als Kinder waren Brigitte Brumunt und Claudia Bitzer eng miteinander befreundet und gemeinsam hegten und pflegten sie auch ihre Malleidenschaft. Indes hat es Jahrzehnte gedauert, bis ihnen auch eine gemeinsame Ausstellung ermöglicht wurde. Das ist jetzt der Fall in der Ötlinger Galerie Hanemann.

Weil am Rhein-Ötlingen. Dort bieten sie mit ihren ungegenständlichen Gemälden ein bemerkenswertes Kontrastprogramm in zwei verschiedenen Richtungen der abstrakten Malerei.

Claudia Bitzer, die ihr künstlerisches Rüstzeug über zwei Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Ausbildungskursen und Workshops in Basel, Köln und Siena erlangte und auch in Stencil Graffiti von Stefan Winterle im Weiler Kesselhaus unterwiesen wurde, widmet sich vor allem der geometrischen Abstraktion. „Farben sind für mich eine Quelle der Freude und Inspiration. Je kräftiger und intensiver, umso mehr begeistern sie mich“, umreißt Claudia Bitzer ihr künstlerisches Selbstverständnis. Und dass das Quadrat in seiner perfekten geometrischen Harmonie sie besonders fasziniert, wird in dieser Ötlinger Werkschau dominant sichtbar.

Kräftiges Kolorit in klaren Strukturen kontrastwirksam und handwerklich mit minuziöser Präzision platziert, sind unübersehbare Kennzeichen dieser Malerei, die der Öffentlichkeit bisher nur selten zugänglich war. Lediglich bei der jährlichen langen Künstlernacht in Lörrach öffnete Claudia Bitzer auch ihr Atelier im Haus der Künstlergemeinschaft K18 für Besucher.

Ausstellungspartnerin Brigitte Brumunt war schon wiederholt bei Hanemann präsent und überzeugt in ihrer neuen Werkschau erneut mit farblich fein austarierten poetischen Kompositionen mit vorherrschenden Acryl-, mehrfach auch Ölfarben und Beigaben von Pigmenten, Kohle, Tusche, Bitumen und Beize. Die gelernte Musterzeichnerin erhielt berufsbegleitenden Kunstunterricht in Basel und gewann in zahlreichen akademisch ausgerichteten Kursen weitere Reifegrade, die sie längst als eine Malerin mit ausgeprägtem Formbewusstsein und ästhetischer Urteilskraft ausweisen.

Es waltet eine ausgeklügelte Farbpoesie und viel dynamische Bewegung in die Bildwerken, deren Titel – etwa „Aufbruch“, „Energie“, „Entstehung“ und „Impulsiv“ – für das betrachtende Publikum spontan nachvollziehbar sind. Das gilt genauso für etliche ganz konkret bezeichnete abstrakte Kreationen wie „Brücke“, „Duo“ oder „Im Nebel“.

n Zu besichtigen sind die „Formen und Farbenspiele“ der beiden Freundinnen noch bis zum 29. Oktober, mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr.