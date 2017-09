Weil am Rhein Ansturm bei der Briefwahl

Von Marco Fraune

Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl laufen im Weiler Rathaus auf Hochtouren. Von 20 500 Wahlberechtigten in der Stadt werden voraussichtlich mehr als 4000 die Briefwahl nutzen, schätzt Wahlleiter Jürgen Schopferer aufgrund der bisherigen großen Nachfrage.

Weil am Rhein. Vor vier Jahren haben 3139 Weiler Wähler die Stimme via Briefwahl abgegeben. Bis am Donnerstagabend lagen für diese Bundestagswahl bereits 3437 Briefwahlanträge vor. „Jeden Tag kommen mehr als 100 weitere“, spürt Schopferer, dass der Ansturm weiter anhält. Und zwei Wochen sind es noch bis zum Wahlsonntag. Zum Vergleich: 2009 bei der Bundestagswahl gab es in Weil „nur“ 2683 Briefwähler.

„Warum die Zahl so stark steigt, kann ich mir nicht erklären. Wir sind überrascht.“ Doch die von der Bundeshauptstadt Berlin am weitesten entfernte deutsche Stadt bildet keine Ausnahme. Auch in anderen Kommunen hält der Trend hin zur Briefwahl an, weiß der Weiler Wahlleiter. „Es ist bequem.“ So könnten die Unterlagen zuhause ausgefüllt werden.

Einige Wähler machen sich aber auch zu Fuß ins Rathaus auf, um nicht nur die Briefwahl zu beantragen, sondern dort schon jetzt ihre Stimme abzugeben. Hier steht auch eine Wahlkabine. Überwiegend würden die Unterlagen aber schriftlich beantragt.

Die neuen Medien haben beim Briefwahl-Prozedere den Weg zur Stimmabgabe verändert. So gibt es eine starke Steigerung bei der Anzahl der Wähler, die ihre Unterlagen online beantragen. Waren es vor vier Jahren noch 450 Weiler, sind es schon jetzt 750. Schopferer: „Es findet eine stärkere Verlagerung ins Internet statt.“

Gemeinsam mit einer Mitarbeitern hat der Wahlleiter aktuell alle Hände voll zu tun mit der Wahl. Briefwahlanträge müssen erfasst, Dokumente ausgedruckt, Unterlagen verschickt und die weitere Organisation für den Wahlsonntag vorangetrieben werden. Insgesamt stehen beispielsweise 32 Wahlurnen bereit, von denen 27 für Urnenwahlbezirke und fünf für Briefwahlbezirke bestimmt sind. „Wir haben vorausschauend einen Briefwahlbezirk mehr eingerichtet“, hat Schopferer mit mehr Briefwähler gerechnet, wenn auch nicht mit so vielen.

Für Krankheitsfälle ist Vorsorge betrieben worden. Falls einige der 200 Wahlhelfer nicht mithelfen können, stehen andere bereit.

Trotz der Vorbereitungen weiß der Wahlleiter, dass der 24. September der entscheidende Tag ist. „Die größte Herausforderung ist der Wahltag selbst. Man weiß nicht, was auf uns zukommt.“