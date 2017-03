Weil am Rhein Auf Zeitreise

Von Renate Wendt

Mit einem Festakt und Jubiläumsball sowie mit vielen Gästen aus Politik, Sport und ehemaligen Reitsportlern feierten die Mitglieder des Haltinger Reitvereins „Dreiländereck“ (RVD) am Samstagabend im Eimeldinger Restaurant „Sichtwerk“/G5 ihr 50-jähriges Vereinsbestehen.

Weil am Rhein-Haltingen. Welchen Stellenwert der Reitverein in der Stadt und über die Grenzen hinaus hat, verdeutlichten die weit mehr als 200 Gäste, die in die festlich mit rotem Teppichläufer und den Fahnen der drei Länder der Grenzecke dekorierte Halle des Sichtwerks gekommen waren.

So begrüßte RVD-Vorsitzender Thomas Westermann auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin, Haltingens Ortsvorsteher Michael Gleßner, Märkts Ortsvorsteher Stefan Hofmann, den Präsident des Badischen Sportbundes, Gundolf Fleischer, Iris Keller als Vorsitzende des Reiterrings Oberrhein und Martin Frenk, Geschäftsführer des Pferdesportverbands Südbaden sowie Thomas Misch, Vorsitzender des Weiler Turn- und Sportrings.

Eine reich bebilderte Zeitreise durch die vergangenen 50 Jahre unternahm als heute noch einziger „Mann der ersten Stunde“ Ehrenpräsident Hans Brändlin, der zur Jubiläumsfeier auch noch die gleiche Krawatte wie am Tag der Gründung des Reitvereins trug. In seinem Rückblick erinnerte er mit einigen Anekdoten an die Zeiten im Nonnenholz, die dortigen ersten Turniere, die Reiter und vor allem die Pferde, die besonders den älteren Mitgliedern noch gut in Erinnerung sind.

Wie weiter festgehalten wurde, erfolgte im Jahr 1968 der Umzug ins Haltinger Niederried, wo auch bereits die ersten erfolgreichen Turniere mit bekannten Reitern über den Parcours gingen. Auch auf internationaler Ebene gab es viele Auszeichnungen und Siege, die bis heute durch die hervorragende Nachwuchsarbeit anhalten.

Von den erfolgreichen Reitern hoben sich in den vergangenen Jahren vor allem im Springreiten der mittlerweile zur internationalen Reiterelite gehörende Hans-Dieter Dreher und die Trägerin des Goldenen Reitabzeichens, Pia Reich, hervor, die beide auch Sportler des Jahres wurden. Aber auch Carmen Vogt-Brändlin, zweimalige Weltmeisterin unter den Veterinären, setzte in dieser Disziplin als Tochter des Ehrenpräsidenten die sportliche Familientradition fort.

Grußworte und einen Scheck als finanziellen Zustupf gab es von Oberbürgermeister Dietz, der sich zwar nicht sicher war, „für wie viel Pferdefutter dies wohl ausreichen“ würde. Auch er würdigte in seiner Laudatio die sportlichen Erfolge und den Zusammenhalt des Vereins sowie dessen grenzüberschreitendes Engagement.

Keller und Frenk hoben in ihrer, von den beiden Kindern Sofia und Levin assistierten gemeinsamen Grußadresse die sportliche Entwicklung und die „Bandbreite des Pferdesportes“ hervor, die der Reitverein anbietet. Als Präsent gab es ebenfalls jeweils einen Scheck für das bevorstehende Jubiläums-Reitturnier im Mai.

Der rundum gelungene Festabend, durch den der stellvertretende Vorsitzende und Organisator Matthias Gysin führte, wurde mit einem Sektempfang eröffnet. Für kulinarische Freuden hatte das „Sichtwerk“ mit einem dreigängigen Dinner gesorgt. Und wie es sich für einen Jubiläumsball gehört, wurde zu den Klängen der fünfköpfigen Band „The Walkers“ getanzt.