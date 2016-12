Weil am Rhein. Der Verein für Heimatgeschichte und Volkskunde hat in diesen Tagen die „Tagebuchblätter 2015-2016“ herausgegeben. Mitglieder erhalten das Büchlein automatisch. Geschichts- und Stadtinteressierte können sich an den örtlichen Buchhandel oder den Vereinsvorstand wenden, um es zu erwerben.

Die aktuelle Ausgabe der Tagebuchblätter umfasst rund 90 Seiten. Besonders sei dieses Mal, dass der Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert und der Zeitgeschichte liege, was sich auch schon in den zurückliegenden Vereinsaktivitäten niedergeschlagen habe, erläuterte gestern bei der Vorstellung der Vorsitzende Uwe Kühl.

Ein zentraler Anlass war der 100. Jahrestag des Ausbruchs des 1. Weltkrieges. Die Examensarbeit an der Universität Freiburg von Susanne Krüger, in der sie sich mit dem evangelischen Gemeindeboten von Pfarrer Gotthold Schlusser und dessen Darstellungen der Gemeinde und Wohltätigkeit während der Kriegszeit auseinandersetzt, macht den Anfang der Beiträge.

Inhaltliche Kontinuität bewahrt die Publikation, in dem zum einen erneut Vorträge, zum anderen auch wieder Berichte über Exkursionen berücksichtigt wurden. Abgedruckt sind zwei Vorträge, die das Bemühen des Vereins belegen, die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur im Stadtgebiet aufzuarbeiten: die „Erforschung der lokalen NS-Herrschaft am Beispiel des Dreiländerecks“ von Robert Neisen, und das „Kriegsende in Weil am Rhein 1945“ von Uwe Kühl. Ergänzt werden die Vorträge durch einen Auszug aus den Erinnerungen der Zeitzeugin Lieselotte Greiner, geb. Hölzle, über die letzten Tage des 2. Weltkrieges in Friedlingen.

Die Exkursionen stellten einen weiteren wesentlichen Zweig der Vereinsarbeit dar. Berichte zum Nachlesen und als Erinnerung, verfasst von Vereinsschriftführer Ulrich Siemann, sind daher ein fester Bestandteil der Tagebuchblätter. Abgerundet werden die Beiträge durch einen von Dominik Wunderlin geschriebenen Nachruf zum Gedenken an den verstorbenen Basler Historiker Markus Fürstenberger.

Gestaltung und technische Produktion konnten Dank des Vereinsmitglieds Hans-Jürgen Ernst aus Fischingen dieses Mal in Eigenarbeit erstellt werden.