Weil am Rhein. Das 50-jährige Bestehen des Hauses der Volksbildung wird in diesem Jahr mit einer Reihe von ungewöhnlichen Konzerte, Comedy- und Theateraufführungen gefeiert. Den Anfang dieser Veranstaltungen des Kulturamtes macht am Freitag, 7. April, ab 20 Uhr im Haus der Volksbildung eine der aufregendsten aktuellen Acappella-Formationen Deutschlands: „Delta Q“ aus Berlin besingt mit ihren vier Sängern und Akteuren, was das Leben heute spannend macht: Alltagshelden, digitale Cowboys, auch mal Teilzeitnörgler, Wohlstandsgesellschaft, Beziehungsneurotiker. Nebenbei entwickeln die Sänger das A-Cappella-Genre weiter: Ethno trifft Trip-Hop-Volkslieder reloaded. „Das Ganze mal laut, mal puristisch unplugged, intelligent getextet und witzig choreografiert, mit überraschenden Cover-Arrangements und Eigenkompositionen mit Ohrwurm-Qualitäten“, heißt es in der Ankündigung. Die vier Sänger klingen mal nach Singer-Songwriter, mal nach Minimal-Music, mal nach Indie-Drumset.

Gegründet hat sich Delta Q 2012 in Berlin. Seitdem haben sie viele Preise gewonnen. Ihr trickreiches Rückwärts-Video zum Adele-Cover „Rolling in the Deep“ hat mittlerweile mehr als 90 000 Klicks auf Youtube erlangt und wurde zum Gewinner des European-Choir-Video-Awards in Turin gekürt. Zudem hat die Band viele weitere Erfolge zu verzeichnen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei www.reservix.de und den angeschlossenen Vorverkaufsstellen wie der Geschäftsstelle unserer Zeitung.